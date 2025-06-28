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 | Burak Ayaydın

Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Brezilya'dan!

Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist belli oldu. Grup aşamasından sonra çeyrek final hedefiyle sahaya çıkan Palmerias, aynı beklentideki Botafogo'yu mağlup etti.

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Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalist Brezilya'dan!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 22:18

Kulüpler Dünya Kupası'nda Palmerias, son 16 turunda Botafogo ile karşılaştı. Brezilya derbisine sahne olan eşleşmede, kazanan taraf yeşil beyazlılar oldu.

VE PALMERIAS İLK ÇEYREK FİNALİST

Philadelphia'daki Lincoln Financial Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi golsüz sona ererken, yarım saatlik oynanan uzatma devresinde ise sessizliği Palmeiras bozdu! 63. dakikada Vitor Roque'un yerine oyuna giren Paulinho, 100. dakikada ağları havalandırdı ve karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Palmerias, 1-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi.

https://x.com/FIFACWC/status/1939039371690377392

PALMERIAS MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Gustavo Gomez, 116. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Sıkça Sorulan Sorular

BOTAFOGO'NUN TURNUVADAKİ EN BÜYÜK ETKİSİ NE OLDU?
Turnuvada PSG'yi 1-0 mağlup eden Botafogo'da; teknik direktör Paiva, "Futbolun mezarlığı favorilerle dolu." sözüyle dünya basınında çok ses getirmişti.
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