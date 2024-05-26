Küme düşen Ankaragücü Emre Belözoğlu ile yolları ayırdı!

26 May 2024 21:30 - Güncelleme : 26 May 2024 21:50

Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

Fenerbahçe kapanışı 6 golle kazanarak yaptı

Trendyol Süper Lig'de 38'inci ve son hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla sona erdi. Şampiyonluk hesaplarının yer aldığı kritik haftada gözler bir yandan da düşme hattına çevrildi.

Trabzonspor, Ankaragücü karşısında skoru 87 ve 90'da 90+7'de Enis Destan'ın attığı gollerle 4-2'ye getirdi.

Güncel puan durumuna göre ligden düşen sonuncu takım Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü oldu.

EMRE BELÖZOĞLU İLE YOLLAR AYRILDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, karşılaşmaların ardından ligden düşen Başkent temsilcisi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.