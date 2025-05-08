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 | Emir Yücel

Kupaların efendisi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera!

Fernando Muslera, Galatasaray’daki başarı dolu kariyerini bu sezon çifte kupayla taçlandırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı kalecisi, hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaşırsa, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıracak.

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Kupaların efendisi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 11:45

Galatasaray, Süper Lig’de son 4 haftaya 8 puan farkla lider girerken, Türkiye Kupası’nda ise 14 Mayıs’ta Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek. Bu iki kulvarda da şampiyonluk gelirse Muslera, Türkiye kariyerindeki toplam kupa sayısını 19’a çıkararak, 18 kupayla zirvede bulunan Bülent Korkmaz’ı geride bırakacak ve Türk futbolunun en çok kupa kazanan oyuncusu olacak.

Süper Lig’de 8. Şampiyonluğuna Yürüyor

2011 yılında Galatasaray’a transfer olan Muslera, bugüne kadar 7 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da zirvede tamamlanırsa, 8 kez lig şampiyonu olan Bülent Korkmaz, Suat Kaya ve Hakan Şükür'ü yakalayacak. Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu ve Arif Erdem gibi önemli isimleri ise geride bırakacak.

Kupaların efendisi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera!

Kupaların Efendisi

Muslera'nın kariyerinde Süper Lig’in yanı sıra 6 TFF Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası zaferi bulunuyor. Bu başarılar, onu sadece Galatasaray’ın değil, aynı zamanda Türkiye’de forma giymiş yabancı futbolcular arasında da en fazla kupa kazanan oyuncu konumuna taşıdı.

Kupaların efendisi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera!

Rekorların Adamı

Fernando Muslera, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. 440 maçla zirvede yer alan Uruguaylı file bekçisini, 405 maçla Edin Visca ve 335 maçla Vederson takip ediyor. Ayrıca, ligde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci olarak da Şenol Güneş’in rekorunu geride bırakmış durumda.

Kupaların efendisi Galatasaray kaptanı Fernando Muslera!

Bülent Korkmaz'ın Avrupa Mirası

Her ne kadar Muslera kupa sayısında rekor kırmaya hazırlansa da Bülent Korkmaz’ın Avrupa'daki başarıları Türk futbol tarihinde ayrı bir yere sahip. 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve ardından gelen UEFA Süper Kupa zaferleri, kaptan Korkmaz’ı efsaneler arasına taşıdı.

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