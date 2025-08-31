Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Kürek Şampiyonası'nda nefes kesen mücadele sona erdi: 24 kulüp ve 236 sporcu yarıştı

Sinop'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları sona erdi. Yarışmaya 24 kulüp ve 236 sporcu katılım sağladı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kürek Şampiyonası'nda nefes kesen mücadele sona erdi: 24 kulüp ve 236 sporcu yarıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 18:45

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 'ta düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları sona erdi.

Kumkapı mevkisinde organize edilen ve üç gün süren şampiyonada, 24 kulüpten 250 sporcu, 8 kategoride 500 metrelik parkurlarda yarıştı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kupa töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ilginin son derece yüksek olduğunu söyledi.

Kürek Şampiyonası'nda nefes kesen mücadele sona erdi: 24 kulüp ve 236 sporcu yarıştı

"ASIL OLAN KARAKTERİN İNŞASI"

Özarslan, "Şampiyona sayesinde su sporlarının çeşitlenmesi açısından , kürek ve yelken gibi sporlara sahil sürat yarışları için gençlerimizi yetiştireceğimize dair inancımız arttı. Bu, bizim için de önemli. Yarışmalarda birinci olmak ikinci veya üçüncü olmak veya madalya almak değil, asıl olan bir kimliğin, bir karakterin inşası." ifadelerini kullandı.

Kürek Şampiyonası'nda nefes kesen mücadele sona erdi: 24 kulüp ve 236 sporcu yarıştı

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün burada 24 kulüp ve 236 sporcu yarışa başladı. Geçen sene de buradaydık ve çok mutluyduk Sinop'ta yarışların düzenlenmesinden dolayı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Sinop'un kaliteli her şeyini tekrardan değerlendirmek için uğraşacağız ve yarışlarımızı burada yapmaya devam edeceğiz."

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve protokol üyelerince yarışmalarda derece alan sporculara ödülleri verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica’ya veda mesajı!
ETİKETLER
#Spor
#yarışma
#sinop
#kano
#Kürek
#Şampiyona
#Sahil Sürat
#Kürek
#Türkiye Şampiyonası
#Deniz Küreği
#Sahil Sürat
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.