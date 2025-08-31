Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica'ya veda mesajı!

Fenerbahçe milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor. Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya veda mesajı paylaştı ve Hakan Safi ile birlikte İstanbul'a doğru yola çıktı.

Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica’ya veda mesajı!
eski Galatasaray futbolcusu transferini bitirdi. 'dan Fenerbahçe’ye olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibine veda etti.

KEREM'DEN BENFICA'YA MESAJ

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum. Öncelikle takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu. Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım.

Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica’ya veda mesajı!

O an sonsuza dek kalbimde kalacak. Bu kulüp, hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Avrupa’daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz bir destek gördüm ve bunun için çok minnettarım. Size hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarların bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık bir gerçek Benfica taraftarı olarak her zaman sizi destekleyeceğim. Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim başkan."

Kerem Aktürkoğlu yola çıktı: Benfica’ya veda mesajı!
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı: "Kararımız net"
