Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı: "Kararımız net"

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu hakkındaki kararını netleştirdi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kulüp televizyonuna konuştu ve Fenerbahçe'nin transfer sürecine dahil olmayacaklarını ifade etti.

GALATASARAY'DA ERAY YAZGAN'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve Benfica'ya 5 günlük geri bildirim süremiz 5 Eylül Cuma günü; yani takım listelerinin Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirileceği tarih olan 2 Eylül'den sonra doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci yürütmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir kulüptür. Galatasaray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak ise kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde ve futbolcunun UEFA listesine yazılmasında bir sorun çıkarmayacaktır."