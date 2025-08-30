Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı: "Kararımız net"

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki sürece noktayı koydu. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'ndaki 'öncelik' haklarıyla ilgili yaptırımlarını resmen duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 20:00
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 20:04

, hakkındaki kararını netleştirdi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kulüp televizyonuna konuştu ve Fenerbahçe'nin transfer sürecine dahil olmayacaklarını ifade etti.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı: "Kararımız net"

GALATASARAY'DA ERAY YAZGAN'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için öncelik hakkımız var ve Benfica'ya 5 günlük geri bildirim süremiz 5 Eylül Cuma günü; yani takım listelerinin Avrupa kupaları için UEFA'ya bildirileceği tarih olan 2 Eylül'den sonra doluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci yürütmesini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir kulüptür. Galatasaray Türk futbolunun hamisi, başkanımız ise Türk futbolunun ağabeyi konumundadır. Netice olarak ise kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde ve futbolcunun UEFA listesine yazılmasında bir sorun çıkarmayacaktır."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY SÜRECE DAHİL OLSAYDI NE OLACAKTI?
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da kullanamayacak ve sadece yurt içindeki maçlarda oynatabilecekti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!
Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.