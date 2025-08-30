Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!

Fenerbahçe'de ayrılık mevsimi sert geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'ya veda eden sarı lacivertliler, şimdi de genç yetenek Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a gönderiyor.

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK VEDASI

Jose Mourinho'nun ardından yeniden yapılanmaya başlayan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için Al Hilal ile anlaşmaya vardı. Esasen ise Kanarya, genç yetenek için 22 milyon Euroya onay verdi ve sonraki satıştan da %15 pay için el sıkıştı.

YUSUF AKÇİÇEK'İ AVRUPA'DAN DA İSTİYORLARDI

Jose Mourinho dönemindeki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek; Stuttgart ve Marsilya gibi ekipler tarafından da uzun zamandır takip ediliyordu.