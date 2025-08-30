Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 Burak Ayaydın

Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrasında adeta kartlar yeniden dağıtılıyor. Jose Mourinho ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Fenerbahçe, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre şimdi de Portekizli hocanın genç prensi Yusuf Akçiçek'in takımdan gitmesine izin verdi.

Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.08.2025
18:08
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
18:10

'de ayrılık mevsimi sert geçiyor. Geçtiğimiz günlerde 'ya veda eden sarı lacivertliler, şimdi de genç yetenek 'i 'a gönderiyor.

Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!

FENERBAHÇE'DE YUSUF AKÇİÇEK VEDASI

Jose Mourinho'nun ardından yeniden yapılanmaya başlayan Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek için ile anlaşmaya vardı. Esasen ise Kanarya, genç yetenek için 22 milyon Euroya onay verdi ve sonraki satıştan da %15 pay için el sıkıştı.

Jose Mourinho'dan sonra bir ayrılık daha: Fenerbahçe'de üst üste vedalar!

YUSUF AKÇİÇEK'İ AVRUPA'DAN DA İSTİYORLARDI

Jose Mourinho dönemindeki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek; Stuttgart ve Marsilya gibi ekipler tarafından da uzun zamandır takip ediliyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO İLE YOLLAR NEDEN AYRILDI?
Portekiz'deki Benfica maçı öncesinde başkan Ali Koç'u eleştiren Jose Mourinho, sonuçtan bağımsız olarak gözden çıkarılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu
Al Musrati Verona'ya kiralandı
