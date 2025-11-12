Ülkeyi hüzne boğan kazanın sebebi ne zaman açıklanacak? Uzman isim tarih verdi

Türkiye 20 askerimizin şehit olmasına yol açan C130 kargo uçağını konuşuyor. Yapılan açıklamalarda 19 askerimizin cenazesine ulaşıldığı belirtildi. Bir askerimizi arama çalışmaları ise halâ devam ediyor. Milyonlar yaşanan gelişmeleri anlık olarak takip ederken kargo uçağının neden düştüğü ise günün en çok merak edilen konuları arasında. Eski pilot/ Elektrik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi de Tgrt Haber’e yaptığı açıklamada uçak kazasının sebebinin ortaya çıkmasında en kritik rolü oynayan kara kutunun çözülme sürecini aktardı. İzgi açıklamasında “Önümüzdeki hafta içerisinde çok yüksek bir ihtimalle devletimiz kazanın sebebini açıklayacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

İşte ülkeyi yasa boğan uçak kazasına ilişkin açıklamanın detayları…

Benim gördüğüm kadarıyla uçak Azerbaycan’ın Gence kentinden kalkış yapmış, yaklaşık 27 dakika sonra Gürcistan sınırına ulaşmış. Bu uçuş aşamasında Azerbaycan radarı ile birkaç kez görüşme yapmıştır. Bu görüşmeler Gence Havaalanı’ndaki telsize bağlı ses kayıt cihazında mevcuttur. Şu an çok yüksek bir ihtimalle alınmış, dinlenmiş ve deşifre edilmiştir.

Daha sonra Azerbaycan, Gürcistan sınırına yaklaştığı anda Azerbaycan Gence yaklaşma radarı, trafik kontrolörü uçakla görüşerek kendilerinin Tiflis’le görüşmesini söylemişlerdir ve frekansı vermişlerdir. Çok yüksek bir ihtimal ile pilotumuz Tiflis ile görüşmüş ancak hava sahasına girdikten saniyeler sonra bir 5 kilometre ilerledikten sonra havada bir şey olmuş, olan şeyi bilmiyoruz şu anda. Bunu devletimiz açıklayacak. Bizim bir bilgimiz yok.

O düştükten sonra gördüğüm kadarıyla uçağın parçaları bir buçuk veya 2 kilometrelik bir çap içerisine dağılmış görünüyor. Hemen ekiplerimiz gitmiş, sahadalar. Gürcistan ekipleri de çok büyük yardım içerisindeler. 19 şehidimize ulaşıldı şu ana kadar. Sadece bir tane kaldı. Onun da kısa zamanda bulunacağını ve Türkiye’ye getirileceğini umut ediyorum.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANACAKTIR

Halkımızın kara kutu dediği aslında rengi turuncu olan kayıt cihazı bilindiği gibi iki ayrı şeyi kayıt ediyor. Bunlardan bir tanesi bizim sizle yapmış olduğumuz konuşma gibi kabin, kokpit içerisinde pilotların yapmış olduğu konuşmaları kaydediyor. Buna voice recorder diyoruz. Diğeri ise data recorder. Uçağın verilerini kaydediyor. Bunlar; elektrik sinyalleri, voltaj seviyeleri, sensörlerden gelen bilgiler, özellikle hidrolik basınç sensörleri. Bunların ikisi birbirileri ile karşılaştırılarak kaza kırım ekibine bilgi veriyor.

Örnek veriyorum; birinci pilot ile ikinci pilot arasında “Hidrolik basıncımızı kaybettik” diye bir konuşma geçince ve saat 03:45’se, aynı saatte data recorderda hidrolik basıncın düştüğü görülmelidir ki iki bilgi birbirilerine uysun. Bu işlemler bu şekilde yapılır. Pilotların kokpit içinde yaptığı konuşmalar ve kuleyle yaptığı konuşmalar birkaç gün içerisinde deşifre edilir ele geçer. Ama uçağın teknik bilgilerinin kaydedildiği data recorder büyük bir ihtimal ile Amerika’ya uçağın üretildiği fabrikaya gider. Çünkü çok özel bir cihaz. Su geçirmez, darbelere dayanıklı. Suyun altında günlerce kalabilecek özellikte. Onun deşifresi yapıldıktan sonra ki bu da birkaç ay sürebilir ama benim tahminlerim önümüzdeki hafta içerisinde çok yüksek bir ihtimalle devletimiz kazanın sebebini açıklayacaktır diye düşünüyorum.

PARÇALAR HEMEN TOPLANMAZ

Kule ile uçak arasındaki konuşmaların bir süre sonra kesiliyor olması ya da kuyruğun ilk ayrılan parça olması, gövde ile aralarında 2 kilometreye yakın mesafe olması neyi gösterir?

Eğer hava aracı uçak veya helikopter düştüğü, kaza kırıma uğradığı bölgede yaklaşık 15-20 metre, 30-40 metrelik alanda ise parçaları bu hava aracının düşmediğinin göstergesidir. Bu hava aracının yukarıda patlayıp düşmediğinin göstergesidir. Eğer hava aracı daha yukarıda bir patlamaya maruz kalırsa, dış veya iç etkene maruz kalırsa, saatte 500 km hızla giden bir aracın parçalarının yere düşmesi üç beş dakikayı bulabilir. İndiği zaman kilometrelerce bir alana yayılır. Bu havada parçalandığının göstergesidir diyebilir. Tabi sadece varsayım yapıyoruz.

Örneğin Isparta Atlas Jet kazasında uçak dağa sürtünerek düştü, ikiye bölündü, uçağın parçaları hep aynı yerdeydi. Cenazeler de oradaydı. Diyarbakır’da düşen uçak öyle. THY-Amsterdam Schiphol havaalanına inişte düşen uçağın bütün parçaları oradaydı, aynı bölgedeydi. Yani yukarıdan taş gibi düşmediğinin göstergesi bunlar. Sürtünerek acil iniş yapmış veya inişe zorlanmış diyebiliriz. Ama yukarıda bir dış etkene maruz kalırsa tabi o zaman parçalar çok geniş bir alan yayılıyor. Dolayısıyla biraz daha uzun sürecek bu parçaların toplanması. Bu parçalar hemen toplanmaz. Bulundukları yerlerde işaretlenir, etrafı çevrilir. Bugün çok yüksek bir ihtimalle, dronla yukarıdan bir genel görüntü alınmıştır. Bu görüntülerde parçalar işlenir yerlerine, aralarındaki uzaklık belirlenir. O mesafeler ve parçaların pozisyonları kazanın olma sebebiyle ilgili analiz yapan mühendis arkadaşlarımıza fikir verir. Bunların hepsi toplandıktan sonra bir açıklama yapılır. Ben bir hafta içerisinde yüzde 80-90 bir şeylerin açığa çıkacağına inanıyorum.

DÜNYADA 2500 TANE VAR

Benim kendi fikrimce uçak, çok iyi bir uçak. Kendini kanıtlamış. Dünyada 2.500 adet var bu uçaktan. Çok büyük bir rakam bu. 60 ayrı ülkede uçuyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Ayrıca Türkiye’de bu uçağın bakımı yapılabiliyor. Özellikle bizim askeri bakım onarım merkezlerimiz bu konuda çok başarılı. Özellikle turboprop jetlere çok iyi bakım yapıyorlar. Ben bakım açısından herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten uçak yapılış itibariyle üstten kanatlı 4 motorlu ve stall sürati oldukça düşük. Çok kısa mesafelerden kalkıp kısa mesafelerde durabiliyor. Bu uçağın inip kalkması için pist gerekmiyor. Sahile, tarlaya, düz bir alana iniş kalkış yapabiliyor. O yüzden askerlerin özellikle de kargo taşımacılığında dünyanın en üst sıralarında diyebiliriz.

Haberi ilk duyduğunuzda bir pilotaj hatası olabileceği aklınıza geldi mi?

Benim düşüncem kesinlikle pilotaj hatası ve bakım hatası yok. Ben buna inanıyorum. 27 dakika sonra 24 bin fitte Gürcistan hava sahasına girildiğinde bir şey oldu. O bir şey uçağı düşürdü. O şeyi de devlet büyüklerimizin yakında açıklayacağını umut ediyorum.