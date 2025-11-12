Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü 10 şehit verdi

Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil şehit olan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü 10 şehit verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 14:52

Gürcistan'da düşen 'ne ait C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personelden 10'unun Amasya'daki Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görevli olduğu ortaya çıktı. Uçak bakım personeli , üsteki savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevler üstleniyordu.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü 10 şehit verdi

Azerbaycan'daki görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan'da düşen uçaktaki uçuş personeli dahil 20 askeri personelin arasında olan Şehit Üsteğmen Emre Mercan, Başçavuşlar Hamdi Armağan Kaplan, Akın Karakuş, İlker Aykut, Ramazan Yağız, Üsçavuşlar İlhan Ongan, Berkay Karaca, Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuşlar Cem Dolapci ile Emre Sayın Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nde görev yapıyordu.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü 10 şehit verdi

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Acımızın tarifi yok. Şehitlerimizin arasındaki 10 personel Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığımızın mensuplarıydı" dedi.
Şehit olan personellerin savaş uçaklarının uçuşa hazırlanmasında önemli görevleri başarıyla yerine getirdiklerini hatırlatan Başkan Kargı, "Hepsi uçak bakım teknik personeliydi. F-16 gibi çok müstesna bir uçağın her türlü bakımını yapıp uçuşunu tamamladıktan sonra piste teker koyduran ekibin mutfağındaki insanlardı. Çok donanımlıydılar. Ailelerine Allah sabır versin. Yerleri doldurulmayacak çok değerli insanları kaybetmenin üzüntüsünü iliklerimize kadar hissediyoruz" diye konuştu.

Uçak kazasında Merzifon 5. Ana Jet Üssü 10 şehit verdi

