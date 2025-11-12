Menü Kapat
14°
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler

Son dakika haberi: 20 askerimiz şehit olduğu Gürcistan'da düşen c-130 askeri kargo uçağının enkazında kaza kırım ekibinin incelemeleri devam ediyor. Enkaz bölgesinden yeni fotoğraflar servis edildi.

’ın Gence şehrinden havalanan 'ya ait C-130 “Herkül” tipi uçak hava sahasına girdikten kısa süre sonra düştü. Gürcistan makamları, uçağın düşmeden önce acil durum sinyali vermediğini açıkladı.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin ailelerine acı haber ulaşırken baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

MSB tarafından yapılan son açıklamada kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak sabahın ilk saatlerinde başlandığı belirtildi.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler

BÖLGEDEN GELEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kargo uçağının enkazının olduğu bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Görüntülerde kaza kırımın olduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildiği görülüyor.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Öte yandan henüz düşüş sebebi belirlenemeyen uçağın rotasına dair bilgiler de ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler
