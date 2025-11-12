Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemeler sürüyor! İşte bölgeden gelen yeni görüntüler

Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalanan TSK'ya ait C-130 “Herkül” tipi uçak Gürcistan hava sahasına girdikten kısa süre sonra düştü. Gürcistan makamları, uçağın düşmeden önce acil durum sinyali vermediğini açıkladı.

20 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin ailelerine acı haber ulaşırken baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

MSB tarafından yapılan son açıklamada kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak sabahın ilk saatlerinde başlandığı belirtildi.

BÖLGEDEN GELEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kargo uçağının enkazının olduğu bölgede yapılan çalışmalara ilişkin yeni görüntüler servis edildi. Görüntülerde kaza kırımın olduğu noktaya çok sayıda ekip sevk edildiği görülüyor.

27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Öte yandan henüz düşüş sebebi belirlenemeyen uçağın rotasına dair bilgiler de ortaya çıktı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.