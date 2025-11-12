Altın için flaş tahmin! Dev banka rakamı revize etti

Almanya merkezli banka Commerzbank, 2026 yılına ilişkin emtia piyasası tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Dev banka altının ons fiyatının 2026 sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Commerzbank, ons başına 51 dolardan işlem gören gümüşün ise 2026 yılını 50 dolarda kapatacağını tahmin etti. Banka, altının ons fiyatının 4.200 dolara ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 50 dolar, platin için 1.700 dolar ve paladyum için 1.400 dolar tahmini yaptı.

Sanayi metalleri için de beklentilerini yükselten Commerzbank, alüminyumun ton fiyatını 2.900 dolar, bakırın ton fiyatını ise 10.500 dolar olarak revize etti. Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına ilişkin yeni emtia fiyatı öngörülerini paylaştı. Banka, özellikle değerli metaller konusundaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirtti. Raporda, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsü yer aldı.

GÜMÜŞ TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Mevcut durumda 4.141 dolar civarında işlem gören ons altının, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 58'lik bir artış kaydettiği biliniyor. Commerzbank, aynı dönem için gümüşün ons başına 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildiği açıklandı. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara yükseltti. Bakır için daha önce 9.600 dolar olan beklenti ise 10.500 dolar olarak güncellendi.