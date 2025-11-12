Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yine halkın sağlığıyla oynayan firmaları eklemeye devam ediyor. Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 13:08

yeni taklit-tağşiş listesini paylaştı. Pek çok kentte 'güvenilir' olarak bilinen markalar halkın sağlığıyla nasıl oynadıklarını gözler önüne serdi. Bakanlığın kasım ayı taklit-tağşiş listesine göre en çok hile ve zeytinyağında yapıldı.

Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi

TOPLAM 30 ÜRÜN LİSTEYE EKLENDİ

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni eklenirken 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi. Yapılan analizlerinde, zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; sucuklarda sakatat (kalp), kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edilirken etli ekmekte de kanatlı eti çıktı. Bu hileli ürünlerin büyük bölümü Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde çıktı.

Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi
Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi
Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi
Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın rekor yolunda! Cüneyt Paksoy kritik seviyeyi açıkladı
Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası
ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#zeytinyağı
#sucuk
#gıda güvenliği
#Hileli Ürün
#Taklit-tağşiş
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.