Kalp, baş, kanatlı ve tek tırnaklı eti! Halkın sağlığıyla oynayan markalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini paylaştı. Pek çok kentte 'güvenilir' olarak bilinen markalar halkın sağlığıyla nasıl oynadıklarını gözler önüne serdi. Bakanlığın kasım ayı taklit-tağşiş listesine göre en çok hile sucuk ve zeytinyağında yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Listede bulunan ürünlerde, kanatlı eti, sakatat ve tek tırnaklı tespiti ile taklit, tağşiş ve bitkisel yağ tespiti gibi birçok uygunsuzluk yer alıyor.

TOPLAM 30 ÜRÜN LİSTEYE EKLENDİ

Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin 'Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi' bölümünde 29 yeni hileli ürün eklenirken 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine de 1 ürün daha eklendi. Yapılan analizlerinde, zeytinyağlarında tohum yağlarının karıştırılması; sucuklarda sakatat (kalp), kanatlı eti ve tek tırnaklı eti tespit edilirken etli ekmekte de kanatlı eti çıktı. Bu hileli ürünlerin büyük bölümü Afyonkarahisar, Konya ve Ankara illerinde çıktı.