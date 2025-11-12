Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

Sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önleyen kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor. İşte kış lastiği taktırmanın bedeli ve son uygulama tarihi...

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastikler olarak tanımlanıyor. Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım'da başlayacak. Kış lastikleri sadece karlı havalarda değil, 7 derecenin altındaki tüm hava şartlarında yol tutuşunu artırarak kazaları önlüyor.

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

5 AYA ÇIKARILDI

Türkiye'de şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her yılın 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Daha önce bu zorunluluk, 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanırken, bu yıl mevsimsel şartlar dikkate alınarak yapılan değişiklikle bu süre 4 aydan 5 aya çıkarıldı.

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenirken, yine valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor. Yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan firmalara, bu yıl için 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak.

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

LASTİK FİYATLARI 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Zorunluluk sadece ticari araçlar için geçerli olsa da özel araç sahipleri de kış lastiği kullanabiliyor. Bu araçlar için de güvenlik açısından hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde söz konusu lastiklerin kullanılması öneriliyor.

Kış lastiği uygulaması için son 3 gün: İşte cezası

KIŞ LASTİĞİ TAKMA İŞLEMLERİ NE KADAR?

Lastik sökme ve takma işlemi, 16 inç ve altı jantlar için 1000 liraya, 17 inç ve üzeri jantlar için 1200-1500 liraya gerçekleştiriliyor. Yeni kış lastiği fiyatları da ebatlara göre değişiklik gösteriyor. 13 ve 14 inç jantların fiyatları 2 bin lira seviyelerinden başlarken, marka ve kalitesine göre 5 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük inçli tek bir lastik fiyatı da 15 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Lastik oteli bedeli de 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde talep ediliyor.

