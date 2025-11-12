Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limitler yükseldi: İşte nakit ihtiyacı olanlar için alternatifler

Kategoriler
Borçlarını kapatmak ya da ihtiyaçlarını gidermek için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi alternatifleriyle yakından ilgileniyor. Özellikle bankalar yeni müşteri çekebilmek içinb faizsiz kredi verme yarışına giriyor. Peki en yüksek faizsiz kredi hangi bankada? İşte sizin için listeledik.
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 75.000 TL
Vade: 6 aya kadar
Özellik: 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 85.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı: %0,99
Tutar: 100.000 TL
Vade: 6 ay
Özellik: Mobilden Akbank’lı olanlara özel düşük faizli kredi fırsatı
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 75.000 TL
Detay:
Faizsiz 25.000 TL’ye varan taksitli avans
Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL’ye varan kredi
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans
1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar Ek Hesap
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 90.000 TL
Detay:
3 ay vadeli 65.000 TL’ye kadar kredi
3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans
Koşullar: Yeni müşterilere özel
Faiz Oranı
%0-0,99
Tutar
75.000 TL
6 ay vadeli %0,99 faizli 25.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli %0,99 faizli 25.000 TL taksitli destek hesap!
3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans!
3 Ay Ertelemeli Finansman
Finansman Oranı
%0
Toplam
100.000 TL
Vade farksız 40.000 TL Finansman!
World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı
%0 (Faizsiz)
Toplam
60.000 TL
6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!