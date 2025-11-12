Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limitler yükseldi: İşte nakit ihtiyacı olanlar için alternatifler

Borçlarını kapatmak ya da ihtiyaçlarını gidermek için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi alternatifleriyle yakından ilgileniyor. Özellikle bankalar yeni müşteri çekebilmek içinb faizsiz kredi verme yarışına giriyor. Peki en yüksek faizsiz kredi hangi bankada? İşte sizin için listeledik.

