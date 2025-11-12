Menü Kapat
Faizsiz kredi yarışı kızıştı! Limitler yükseldi: İşte nakit ihtiyacı olanlar için alternatifler

Kasım 12, 2025 11:55
1
faizsiz kredi

Borçlarını kapatmak ya da ihtiyaçlarını gidermek için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların faizsiz kredi alternatifleriyle yakından ilgileniyor. Özellikle bankalar yeni müşteri çekebilmek içinb faizsiz kredi verme yarışına giriyor. Peki en yüksek faizsiz kredi hangi bankada? İşte sizin için listeledik. 
 

2
ENPARA – İHTİYAÇ KREDİSİ

ENPARA – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 75.000 TL

Vade: 6 aya kadar

Özellik: 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

3
QNB FİNANSBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB FİNANSBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 85.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

4
AKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

AKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0,99

Tutar: 100.000 TL

Vade: 6 ay

Özellik: Mobilden Akbank’lı olanlara özel düşük faizli kredi fırsatı

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

5
GARANTİ BBVA – İHTİYAÇ KREDİSİ

GARANTİ BBVA – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

Detay:

Faizsiz 25.000 TL’ye varan taksitli avans

Sigortasız, masrafsız, faizsiz 50.000 TL’ye varan kredi

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

6
İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar Taksitli Nakit Avans

1 ay vadeli 30.000 TL’ye kadar Ek Hesap

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

7
DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 90.000 TL

Detay:

3 ay vadeli 65.000 TL’ye kadar kredi

3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans

Koşullar: Yeni müşterilere özel
 

8
ING BANK

ING BANK YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı

%0-0,99

Tutar

75.000 TL

6 ay vadeli %0,99 faizli 25.000 TL ihtiyaç kredisi!
3 ay vadeli %0,99 faizli 25.000 TL taksitli destek hesap!
3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans!

 

9
ALBARAKA TÜRK

ALBARAKA TÜRK

3 Ay Ertelemeli Finansman
Finansman Oranı

%0

Toplam

100.000 TL

Vade farksız 40.000 TL Finansman!
World kartlarınız ile 60.000 TL'ye kadar vade farksız 6 Taksit!

 

10
AKBANK

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı

%0 (Faizsiz)

Toplam

60.000 TL

6 ay vadeli, 35.000 TL'ye varan kredi!
3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan Taksitli Avans fırsatı!

11

