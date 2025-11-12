Menü Kapat
14°
 | Dilek Ulusan

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7’nci Kez MasterChef Türkiye’de Rekor Kırdı!

Türkiye’nin en yenilikçi balık restoranlarından biri olan Sofram Balık Restaurant’ın ödüllü şefi Hüseyin Kankaya, TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye’ye 7’nci kez konuk şef olarak katılarak gastronomi dünyasında bir rekora imza attı.

Türkiye’nin “en çok MasterChef’e konuk edilen şefi” unvanını kazanan Hüseyin Kankaya, yarışmacılara deniz mahsullerinden oluşan özel tarifi “Lasagna Di Mare (Deniz Mahsulleri Lazanya)” ile unutulmaz bir deneyim yaşattı.

GASTRONOMİDE USTALIK VE YENİLİK BİR ARADA

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından sunulan programda Hüseyin Kankaya, yarışmacılara 1 mm el açması hamurla hazırlanan, karabiga karides, yerli kalamar, scampi (deniz kereviti), scallop (deniz tarağı), lipsoz ve kırlangıç balığından füme suyu (fümet) içeren özel bir sundu.

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7’nci Kez MasterChef Türkiye’de Rekor Kırdı!

Zorlu tarif, yarışmacılara büyük bir ustalık sınavı yaşatırken, jüri şeflerinden de tam not aldı. Sunumu ve dengesiyle fark yaratan Kankaya, MasterChef sahnesinde bir kez daha izleyicilerin takdirini topladı.

SOFRAM BALIK: 1750’Yİ AŞAN DENİZ MAHSULÜ İLE EŞSİZ BİR DENEYİM

Kardeşi Kaan Kankaya ile birlikte 1978 yılından bu yana Silivri Selimpaşa’da hizmet veren Sofram Balık Restaurant, 1750’yi aşkın özgün deniz ürünüyle Türkiye’nin en geniş deniz mahsulü menüsüne sahip restoranı olarak öne çıkıyor.

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7’nci Kez MasterChef Türkiye’de Rekor Kırdı!

“Yemek bir ödül olmalı” mottosuyla tanınan şef Hüseyin Kankaya, her bir tabakta misafirlerine sadece lezzet değil, aynı zamanda bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sofram Balık, meraklılarına hem lezzet hem de estetik açıdan unutulmaz bir tadım yolculuğu vaat ediyor.

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7’nci Kez MasterChef Türkiye’de Rekor Kırdı!

MASTERCHEF VE HÜSEYİN KANKAYA İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Daha önce ’ye konuk olduğunda “Deniz Mahsulleri Taco”, “Deniz Ürünleri Sarma” ve “Minokop Pane” gibi özel tarifleriyle büyük ses getiren Hüseyin Kankaya, Türk mutfağına kazandırdığı yaratıcı deniz mahsulleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü Şef Hüseyin Kankaya, 7’nci Kez MasterChef Türkiye’de Rekor Kırdı!
