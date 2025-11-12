Menü Kapat
14°
Editor
 | Serhat Yıldız

Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı! 3 kez sinyal alınmıştı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadının ve 5 yaşındaki oğlunun cansız bedenine ulaşılmasının ardından geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Kayıp olarak aranan anne ile oğlunun cenazelerinin bulunduğu bölgede yapılan arama çalışmalarında kayıp çanta ile anneye ait ayakkabı bulundu. Annenin kayıp cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. İşte detaylar...

'nun İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar Helvacı hakkında yakınlarının ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin katılımıyla arama çalışması yürütüldü.

Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı! 3 kez sinyal alınmıştı

TELEFON 3 KEZ SİNYAL VERDİ

Huriye Helvacı'nın kaybolmasının ardından yürütülen çalışmalarda 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında telefonun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı ancak görüşme veya yazışma yapılmadığı belirlendi.

Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı! 3 kez sinyal alınmıştı

ANNE VE ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Jandarma ve AFAD ekiplerince Köseali köyü ormanlık arazisinde dronla yapılan aramada çocuğa ait olduğu belirlenen ceset, dere yatağındaki küçük bir şelalenin tabanında tespit edildi. Ekipler, yaya olarak indikleri dere yatağında cesede ulaştı. Devam eden çalışmalar sonucunda anne Huriye Helvacı'nın cesedi de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 50 metre yukarısında, şelalenin üst tarafında bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı, sinyal frekansının geldiği yönü tespit ederek aramaların bu bölgede yoğunlaşmasını sağladı.

Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı! 3 kez sinyal alınmıştı

ÇANTA VE AYAKKABI BULUNDU

Çalışmalarını aralıksız sürdüren AFAD, UMKE, JAK ekipleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu. Ayrıca annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarına öğleden sonrada devam edilmesi bekleniyor.

Anne ve oğlunun cesedinin bulunduğu bölgede dikkat çeken telefon detayı! 3 kez sinyal alınmıştı
