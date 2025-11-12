Microsoft'a şok suçlama: Edge kullanıcılarına "rüşvet" veriliyor!

Microsoft, Windows işletim sisteminde Edge tarayıcısına geçişi sağlamak için geçmişte tartışmalı yöntemlere başvurmuştu. Chrome’un web sitesine tam boyutlu reklamlar yerleştirmek, bir kenar çubuğu aracılığıyla "önerilen" içerikler sunmak ve hatta Edge’i kaldırmaya dair sahte rehberler yayınlamak, şirketin bilinen taktikleri arasındaydı.

Teknoloji devi kimi koşullarda yaklaşımını biraz yumuşatsa da rakiplerine göre hâlâ kullanıcılara Edge'i diretmeye devam ediyor.

RAKİPLERDEN "RÜŞVET" SUÇLAMASI

Aralarında Google Chrome, Opera ve Vivaldi gibi büyük isimlerin bulunduğu Tarayıcı Seçimi İttifakı (Browser Choice Alliance), Neowin'e yaptığı açıklamada Microsoft’u, Edge'i kullananlara Microsoft Ödül puanları teklif ederek rüşvet vermekle itham etti.

İttifak, durumla ilgili şu iddiaları ortaya attı: "Microsoft, hangi tarayıcının kendileri için en iyisi olduğuna kullanıcıların karar vermesi yerine, onları gerçek nakit değeri olan Microsoft Ödül puanlarıyla kandırıyor. Şirket, tüketici tercihini baltalama ve rakip tarayıcıları devre dışı bırakma kampanyasını genişletmek yerine, kullanıcıların tarafında durmalıdır."

MICROSOFT ÖDÜL SİSTEMİ NEDİR?

Microsoft Ödülleri (Microsoft Rewards), Bing ve Edge kullanılarak dijital puan kazanılan bir platform. Biriken puanlar, Microsoft Store ve Xbox hediye kartları gibi gerçek dünya ödülleri için kullanılabiliyor. Ayrıca Xbox Series X gibi fiziksel donanımlar kazanma şansı için çekilişlere katılma seçeneği de bulunuyor.

Tarayıcı Seçimi İttifakı, Microsoft’un rekabeti engelleyici yöntemlerle müşterileri Edge’e yönlendirdiği diğer yolları da gündeme taşıdı. Söz konusu yöntemler şunlardır:

Microsoft 365 etkileşimlerini Edge'e yönlendirme.

Edge için açılır reklamlar gösterme.

Alternatif tarayıcılar için web aramaları yapıldığında Edge'i öne çıkarma.

Bazı durumlarda kullanıcıları varsayılan olarak yeniden Edge'e döndürme.

Browser Choice Alliance, web sitesinde devlet yetkililerini konuyu incelemeye davet ediyor.