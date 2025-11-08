Microsoft milyonlarca kullanıcıya para ödeyecek

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), geçtiğimiz hafta Microsoft’a karşı yasal işlem başlatmıştı. Kuruma göre yaklaşık 2,7 milyon kullanıcı, Microsoft 365 aboneliklerini Copilot’lu versiyonları tercih etmek zorundaymış gibi satın aldı. Oysa şirketin, “Microsoft 365 Personal” ve “Family Classic” gibi daha uygun fiyatlı alternatifleri de mevcuttu.

Microsoft, durumu kabul etti ve “Geriye dönüp baktığımızda, Copilot içermeyen planların da mevcut olduğunu tüm abonelere daha açık biçimde belirtmemiz gerekirdi” açıklamasını yaptı.

Bu kapsamda teknoloji devi, yaklaşık 3 milyon kullanıcıya e-posta göndererek özür diledi ve daha uygun fiyatlı planların detaylarını paylaştı.