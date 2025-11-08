Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Politika
Editor
 Serhat Yıldız

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

İttifak, olası çatışma senaryosunda Almanya’yı merkez üs haline getirmeyi hedefliyor. NATO’nun planına göre 800 bin asker Rusya sınırına sevk edilebilir.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2025
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
08.11.2025
saat ikonu 09:51

, sınırına yönelik askeri hazırlıklarını genişletiyor. ’da düzenlenen Bundeswehr konferansında konuşan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı (JSEC) Başkanı Korgeneral Aleksander Sollfrank, ittifakın olası bir çatışma durumunda Almanya’yı merkez üs olarak konumlandıracağını açıkladı. Sollfrank’a göre kısa süre içinde 800 bin asker ve ekipman, Almanya üzerinden NATO’nun doğu kanadına sevk edilebilecek.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

“ALMANYA NATO’NUN LOJİSTİK KALBİ OLACAK”

Sollfrank, konuşmasında Almanya’nın NATO için stratejik önemine dikkat çekti:

“Bir çatışma durumunda Almanya, NATO’nun merkezi konuşlanma alanı haline gelecek. Eğer kuvvetlerin sevkiyatı gecikir veya koordinasyonsuz olursa, Rusya’yı caydırma başarısız olur.”

Sollfrank’ın açıklamaları, son dönemde Avrupa’da yeniden alevlenen “Rus tehdidi” tartışmalarının ortasında geldi.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

ALMANYA’DA ‘ZİHNİYET DEĞİŞİMİ’ ÇAĞRISI

Welt gazetesinin aktardığına göre, aynı konferansta konuşan Friedrich Merz, Avrupa’da artan endişeleri karşısında Almanya’nın savunma kapasitesini hızla güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Merz’e göre bu süreç yalnızca yeni silahlarla değil, zorunlu askerlik sisteminin geri getirilmesiyle desteklenmeli.

“Tanklardan ve uçaklardan önce askere ihtiyacımız var,” dedi Merz, ülke genelinde bir “zihniyet değişimi” çağrısında bulunarak.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

RUTTE: “UZUN BİR ÇATIŞMAYA HAZIR OLUN”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Romanya’daki bir savunma sanayi forumunda yaptığı konuşmada müttefikleri “uzun süreli bir çatışmaya” hazırlıklı olmaya çağırdı. Rutte, Rusya’yı “Avrupa ve dünyada istikrarı bozan bir güç” olarak nitelendirdi.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

“NATO, RUSYA’YA STRATEJİK YENİLGİ VEREMEZ”

Emekli NATO Generali Marco Bertolini ise farklı bir açıdan uyarıda bulundu. Bertolini’ye göre NATO, sahadaki mevcut tabloya bakıldığında Rusya’ya stratejik bir yenilgi veremez.

“Bu savaşın sona ermesi, NATO ve Batı için yenilgi anlamına gelir,” diyen Bertolini, ABD’nin bile artık tırmanmanın kolektif Batı açısından bir çıkmaz olduğunu anladığını belirtti.

Bertolini ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin hâlâ Moskova’ya stratejik yenilgi verme fikrini sürdürdüğünü, ancak bu yaklaşımın artık gerçekçi olmadığını vurguladı:

“Ukrayna’daki savaşın nasıl biteceğini bilmiyoruz. Ama görünen o ki bu çatışma, burada sona ermeyecek.”

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi

PUTİN: “RUSYA, TÜM NATO İLE SAVAŞIYOR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayı başında yaptığı açıklamada ülkesinin artık sadece Ukrayna ile değil, “tüm NATO’yla çatıştığını” söylemişti.

NATO’dan Rusya’ya 800 bin askerlik güç gösterisi
OpenAI'nin yeni modeli GPT-4.5 tanıtıldı
ETİKETLER
#Almanya
#rusya
#nato
#güvenlik
#Ukrayna Savaşı
#Askeri Hazırlıklar
#Politika
