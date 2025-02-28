Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

OpenAI'nin yeni modeli GPT-4.5 tanıtıldı

Yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıran OpenAI, uzun süredir beklenen GPT-4.5 modelini duyurdu. Ancak yeni modelin piyasaya sürülmesi, OpenAI'nin sektördeki liderlik konumunu kaybedip kaybetmediği sorularını da beraberinde getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:23

OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-4.5’in büyük bir gelişim sunduğunu belirterek, modelin insan gibi düşündüğünü ve mantıklı yanıtlar verdiğini söyledi. Altman, yeni yapay zekanın duygusal zekasının daha yüksek olduğunu ve önceki modellere göre daha az hata yaptığını ifade etti. Şirketin yayınladığı blog yazısında da test kullanıcılarının, GPT-4.5’in insan diline daha yakın cevaplar verdiğini belirttiği aktarıldı.

Ancak Altman, modelin beklentileri çok fazla yükseltmemesi gerektiğini de vurguladı. “Bu bir mantık yürütme modeli değil. Çok büyük sıçramalar yapmasını beklemeyin” dedi. OpenAI yetkilileri de modelin daha çok kullanıcı taleplerini daha doğal şekilde yerine getirmek üzerine odaklandığını belirtti.

OpenAI GPT-4.5

RAKİPLERİNDEN GERİ Mİ KALDI?

GPT-4.5’in duyurulmasından kısa süre önce, OpenAI’nin rakiplerinden Anthropic, yeni yapay zeka modeli Claude 3.7 Sonnet’i piyasaya sürdü. Yapılan testler, Claude 3.7 Sonnet’in bazı alanlarda GPT-4.5’i geride bıraktığını gösterdi. Özellikle karmaşık mantık gerektiren sorularda Claude 3.7 Sonnet’in daha başarılı olduğu belirtiliyor. Bu model, kullanıcıdan gelen talebe göre ya anında cevap veriyor ya da daha fazla analiz yaparak daha detaylı bir yanıt oluşturuyor. GPT-4.5’te ise bu özellik bulunmuyor.

GPT 4-5'in diğer OpenAI modelleriyle karşılaştırması

Sosyal medyada da GPT-4.5’in performansı hakkında tartışmalar başladı. Bazı kullanıcılar yeni modelin beklenenden daha az gelişmiş olduğunu belirtti. Yapay zeka uzmanlarından biri olan Gary Marcus, GPT-4.5’i “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

OpenAI’nin daha büyük bir gelişim sunması beklenen GPT-5 modeli üzerinde çalıştığı biliniyor. Sam Altman, önümüzdeki birkaç ay içinde GPT-5’i tanıtacaklarını duyurdu. Yeni modelin, hem hızlı yanıt verebilen GPT serisi modellerinin yeteneklerini hem de daha detaylı düşünerek yanıt veren "mantık yürütme" modellerinin özelliklerini birleştireceği belirtiliyor.

OpenAI’nin şu ana kadar geliştirdiği modeller, genellikle daha fazla veri ve daha büyük işlem gücüyle güçlendirilerek performans artışı sağlıyordu. Ancak son dönemde rakip şirketlerin, farklı yöntemlerle daha etkili sonuçlar elde ettiği görülüyor. Yeni nesil yapay zeka modellerinin artık sadece büyük veriyle değil, verilen komutları anlama ve daha doğru yanıt üretme kapasitesine göre değerlendirildiği ifade ediliyor.

YAPAY ZEKADA YARIŞ KIZIŞIYOR

Bir zamanlar yapay zeka dünyasının tartışmasız lideri olarak görülen OpenAI, artık birçok rakiple yarışmak zorunda. Anthropic’in yanı sıra Google, Meta ve Çin merkezli DeepSeek gibi şirketler de sektörde iddialı konumda. OpenAI’nin yeni modelleriyle yapay zeka yarışında liderliği koruyup koruyamayacağı ise merak konusu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OpenAI, binlerce ChatGPT hesabını kapattı
Elon Musk ChatGPT'yi 97,4 milyar dolara satın almak istedi, OpenAI kabul edip etmeyeceğini açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

GPT 4.5 ücretsiz mi?
GPT-4.5 ücretsiz değil. Aylık 200 dolara satılan ChatGPT Pro abonelerinin erişimine açık. İleride Plus ve Team abonelerine de sunulması bekleniyor.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.