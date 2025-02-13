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 | Ömer Faruk Dogan

GPT 5 ne zaman çıkacak? OpenAI CEO'su Sam Altman önemli bilgiler paylaştı

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin bir sonraki yapay zeka modeli olan GPT-4.5'in "Orion" kod adıyla geliştirildiğini duyurdu. Daha bütünleşik bir sistem sunmayı hedefleyen OpenAI, GPT-5 ile "O serisi" ve "GPT serisini" birleştirerek yeni bir dönem başlatacak. Peki GPT 5 ne zaman çıkacak?

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GPT 5 ne zaman çıkacak? OpenAI CEO'su Sam Altman önemli bilgiler paylaştı
KAYNAK:
The Verge
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 09:15

Yapay zeka dünyasının en önemli isimlerinden biri olan OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin gelecekteki yapay zeka modelleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altman, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, OpenAI'ın mevcut ürünlerini sadeleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

GPT-4.5 "ORION" KOD ADIYLA GELİYOR

Altman, OpenAI'ın bir sonraki modelinin şirket içinde "Orion" kod adıyla anılan GPT-4.5 olacağını duyurdu. Yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi paylaşılmazken, OpenAI'ın sunacağı sistemlerin daha bütünleşik hale getirileceği vurgulandı.

https://x.com/sama/status/1889755723078443244

GPT 5 DE YOLDA

OpenAI'ın daha sonraki büyük adımı GPT-5 olacak. Altman, bu modelin "O" serisi ve "GPT" serisi araçlarını birleştiren geniş kapsamlı bir sistem olarak sunulacağını açıkladı. Ayrıca şirketin O3 modelini GPT-5 sonrasında bağımsız bir model olarak sunmayacağını belirtti.

CHATGPT ÜCRETSİZ KULLANICILARA GPT-5 ERİŞİMİ SAĞLAYACAK

Altman, ChatGPT’nin ücretsiz sürümünün belirli kısıtlamalarla birlikte GPT-5'e erişim sağlayacağını açıkladı. Ancak Plus aboneleri GPT-5'i ücretsiz kullanıcılara kıyasla daha yüksek kapasitede kullanabilecek. GPT-5'in tam gücü ise yalnızca Pro abonelerine sunulacak. OpenAI CEO'su yeni modelin, Ses, Canvas, Arama ve Deep Research gibi gelişmiş özellikler içereceğini de sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

GPT 5 ne zaman çıkacak?
OpenAI CEO'su Sam Altman, GPT-5 modelinin "yakında" kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak net bir lansman tarihi bilgisi paylaşmadı.
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