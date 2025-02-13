GPT 5 ne zaman çıkacak? OpenAI CEO'su Sam Altman önemli bilgiler paylaştı

Yapay zeka dünyasının en önemli isimlerinden biri olan OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin gelecekteki yapay zeka modelleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Altman, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, OpenAI'ın mevcut ürünlerini sadeleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

GPT-4.5 "ORION" KOD ADIYLA GELİYOR

Altman, OpenAI'ın bir sonraki modelinin şirket içinde "Orion" kod adıyla anılan GPT-4.5 olacağını duyurdu. Yeni modelin ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir bilgi paylaşılmazken, OpenAI'ın sunacağı sistemlerin daha bütünleşik hale getirileceği vurgulandı.

https://x.com/sama/status/1889755723078443244

GPT 5 DE YOLDA

OpenAI'ın daha sonraki büyük adımı GPT-5 olacak. Altman, bu modelin "O" serisi ve "GPT" serisi araçlarını birleştiren geniş kapsamlı bir sistem olarak sunulacağını açıkladı. Ayrıca şirketin O3 modelini GPT-5 sonrasında bağımsız bir model olarak sunmayacağını belirtti.

CHATGPT ÜCRETSİZ KULLANICILARA GPT-5 ERİŞİMİ SAĞLAYACAK

Altman, ChatGPT’nin ücretsiz sürümünün belirli kısıtlamalarla birlikte GPT-5'e erişim sağlayacağını açıkladı. Ancak Plus aboneleri GPT-5'i ücretsiz kullanıcılara kıyasla daha yüksek kapasitede kullanabilecek. GPT-5'in tam gücü ise yalnızca Pro abonelerine sunulacak. OpenAI CEO'su yeni modelin, Ses, Canvas, Arama ve Deep Research gibi gelişmiş özellikler içereceğini de sözlerine ekledi.