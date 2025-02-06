Google yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Pro'yu duyurdu: Tek seferde tüm Harry Potter kitaplarını işleyebiliyor

06 Şubat 2025 16:18 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 16:19

Google, en gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 2.0 Pro Experimental'ı resmen duyurdu. Gemini 2.0 Pro, gelişmiş kodlama, büyük ölçekli metin işleme ve Google araçlarıyla entegrasyon gibi yeteneklere sahip. Ayrıca tamı tamına 2 milyon token desteği sunuyor.

DeepSeek R1 ifşa oldu! 'Diğer yapay zeka uygulamalarından 11 kat daha tehlikeli'

DeepSeek R1 ifşa oldu! 'Diğer yapay zeka uygulamalarından 11 kat daha tehlikeli'

Google, merakla beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Pro Experimental duyurdu. Bu model, şirketin yapay zeka alanındaki en gelişmiş sürümlerden biri olarak tanıtıldı. Google ayrıca Gemini 2.0 Flash Thinking adlı yeni bir "akıl yürütme" modelini de Gemini uygulaması üzerinden kullanıma sundu.

Bu hamle, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in uygun fiyatlı ve güçlü yapay zeka modellerini tanıttığı bir dönemde geldi. DeepSeek'in R1 modeli, büyük Amerikan teknoloji şirketlerinin sunduğu yapay zeka modelleriyle yarışıyor ve hatta bazı alanlarda onları geçiyor. Üstelik DeepSeek, işletmelere uygun fiyatlı API erişimi de sunuyor.

Teknoloji dünyası Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek tarafından sunulan daha ucuz yapay zeka muhakeme modellerine odaklanmışken Google'ın bu yapay zeka modellerini piyasaya sürmesi dikkat çekti. DeepSeek'in modelleri, Amerikan teknoloji şirketleri tarafından sunulan YZ modellerinin performansıyla eşleşiyor ya da onları aşıyor. Aynı zamanda, işletmeler DeepSeek'in modellerine şirketin API'ı aracılığıyla düşük bir ücret karşılığında erişebiliyor.

Google ve DeepSeek, geçtiğimiz aralık ayında yeni yapay zeka modellerini piyasaya sürmüştü. Ancak DeepSeek'in R1 modeli daha fazla ilgi çekmişti. Şimdi Google, Gemini 2.0 Flash Thinking modelini Gemini uygulamasıyla öne çıkarmayı amaçlıyor.

GEMİNİ 2.0 PRO NELER SUNUYOR?

Google'ın Gemini 1.5 Pro modelinin yerine gelen Gemini 2.0 Pro, Google'ın en gelişmiş yapay zeka modeli olarak tanımlandı. Bu model kodlama ve karmaşık işlemleri daha iyi yapabiliyor. Gerçek dünya bilgilerini daha iyi anlayıp yorumlayabiliyor. Google Arama gibi araçlarla da entegre çalışabiliyor ve kullanıcılar adına kod çalıştırabiliyor.

Ayrıca Gemini 2.0 Pro, 2 milyon token kapasitesine sahip, yani tek seferde yaklaşık 1,5 milyon kelime işleyebiliyor. Bu, Harry Potter serisinin tamamını tek seferde analiz edebileceği anlamına geliyor. Üstelik 400 bin kelimelik ekstra kapasitesi de kalıyor.

Gemini 2.0 Pro'nun deneysel sürümü, Google AI Studio ve Vertex AI platformlarında geliştiricilere sunuldu. Bunun yanı sıra, Gemini Advanced aboneleri de bu modeli kullanabilecek.