TGRT Haber
SON DAKİKA!
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İmamoğlu iddianamesinde 'Canan Kaftancıoğlu' detayı! Böyle devre dışı bırakmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Binası’nın satın alınması sürecindeki 'Canan Kaftancıoğlu' detayı şaşkına çevirdi. İmamoğlu'nun ilk gövde gösterisini il binası satışında Kaftancıoğlu'nu saf dışı bırakarak yaptığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 15:19

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan hakkında kurduğu ile yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Tamamlanan iddianamenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Binası’nın satın alınması sürecindeki 'nu devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

İmamoğlu iddianamesinde 'Canan Kaftancıoğlu' detayı! Böyle devre dışı bırakmış

ÖRGÜT AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ GELİŞMİŞ

Hazırlanan iddianamede şüpheli İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkan ve yetkilerin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği, suçtan kaynaklanan kazancı artırdığı, İBB şemasında yer alan birimlerden sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısının artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. İBB’nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün ahtapotun kolları gibi geliştiği ve ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.

İmamoğlu iddianamesinde 'Canan Kaftancıoğlu' detayı! Böyle devre dışı bırakmış

KAFTANCIOĞLU'NU DEVRE DIŞI BIRAKMIŞ

İl binasının satın alımı sürecine ait ‘para sayma’ görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla suç örgütünün ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde bu şekilde verdiği kaydedildi. İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra 2019’da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası’nın satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğünün aktarıldığı iddianamede, CHP’nin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini bu şekilde yaptığı, İl binasının satın alımı sürecine ait ‘para sayma’ görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla İmamoğlu tarafından kurulduğu öne sürülen suç örgütünün ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde verdiği, bu görüntüler üzerine binanın ‘bağış’ olarak toplanan paralarla satın alındığı algısı oluşturulmaya çalışılsa da gerçekte durumun farklı olduğu ve CHP tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı kaydedildi.

TGRT Haber
