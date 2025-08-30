Menü Kapat
Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jose Mourinho arasındaki gerilim, hikâyenin yarım kalmasına sebep olmuştu. An itibarıyla ise Fenerbahçe, İspanyol Marca'nın haberine göre Ali Koç'un kararının ardından Jose Mourinho'ya rekor bir tazminat ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!
'de 'tan flaş bir karar gelmiş ve ile yollar ayrılmıştı. Kritik süreçte Fenerbahçe için veda opsiyonunun devreye girmesi futbolseverleri şaşırtmazken, Jose Mourinho'ya ödenecek ise rekorunu kırdı ve Ali Koç için Eylül ayında yapılacak olan seçim öncesinde büyük bir tezat oluşturdu.

Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!

FENERBAHÇE'DEN JOSE MOURINHO'YA 15 MİLYON EURO TAZMİNAT

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile yolları ayırması, sarı lacivertli kulübe tam 15 milyon Euroya mâl oldu! Marca'nın özel haberinde duyurduğu bu dev tazminat, ayrıca da Süper Lig tarihinde bir teknik direktöre ödenen en yüklü fesih bedeli olarak dikkat çekti ve başkan Ali Koç için seçim öncesinde camiadaki seslerin yükselmesine sebep oldu.

Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!

FENERBAHÇE GİBİ BİRÇOK TAKIM JOSE MOURINHO'YA TAZMİNAT ÖDEDİ

Jose Mourinho'nun kariyeri son yıllarda düşüşe geçerken; Portekizli hocaya Manchester United 22 milyon Euro, Real Madrid 19.7 milyon Euro ve Roma da 3.5 milyon Euro fesih bedeli ödemek zorunda kalmıştı. Halihazırda Fenerbahçe'nin de 15 milyon Euro ile dahil olduğu liste, toplamda 110 milyon Euro civarına ulaşıyor ve Chelsea gibi ekipleri de kapsıyor.

Jose Mourinho'nun rekor tazminatı duyuruldu: Fenerbahçe'de Ali Koç'un kararının bedeli ağır oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ TAZMİNAT LİSTEDE KAÇINCI SIRADA?
15 milyon Euroluk miktar, Mourinho'nun devasa tazminat gelirleri arasında dördüncü sırada yer buldu.
