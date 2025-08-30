Trabzonspor'da yıldız ayrılığı: Fatih Tekke'den transfere onay çıktı!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den kritik kararlar gelmeye devam ediyor. Trabzonspor ile Süper Lig'e etkili bir giriş yapan Fatih Tekke, sürpriz takviyelerin ardından şimdi de Batista Mendy'nin takımdan gönderilmesine izin verdi ve resmi süreç başladı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'NİN YILDIZINA İSPANYA BİLETİ

Trabzonspor formasıyla etkili performanslar gösteren Batista Mendy, Fatih Tekke'nin de onayıyla birlikte Karadeniz devinden ayrılmaya hazırlanıyor! Esasen ise Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin de raporunun ardından Batista Mendy için gelen teklifleri hızlıca değerlendirmeye aldı ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İspanya ekibi Sevilla ile resmen anlaştı. Son olarak da Batista Mendy'nin, önümüzdeki günlerde Sevilla'ya imza atması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA BATISTA MENDY AYRILIĞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'un 2023 yazında 4.4 milyon Euro bedelle Angers'tan transfer ettiği Batista Mendy'nin, ciddi bir meblağ ile Sevilla'ya katılması ve kariyerine İspanya'da devam etmesi an meselesi! Ayrıca da Fransız orta sahanın ayrılığıyla birlikte, Trabzonspor'da sürpriz takviyelerin devam edeceği düşünülüyor.

BATISTA MENDY'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile toplam 83 maça çıkan ve orta sahada oyunun akışına yön veren Batista Mendy, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.