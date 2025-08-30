Menü Kapat
Editor
 Emir Yücel

Fenerbahçe Alex ile anlaşmaya yakın! Efsane takıma geri dönüyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli camiada gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Yönetim, takımı ve Süper Lig’i iyi tanıyan bir isimle yola devam etmek istiyor. Bu doğrultuda en güçlü adayın Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Alex de Souza olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
30.08.2025
17:07
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
17:36

, Şampiyonlar Ligi'nden aldığı başarısız sonuçlar sonrasında, büyük umutlarla gelen ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni arayışına giren sarı lacivertli ekibin en önemli adayının ise kulübün efsane ismi olduğu öğrenildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ALEX

Tgrthaber.com’un yönetime yakın kaynaklardan öğrendiği bilgilere göre, Fenerbahçe bu hafta içinde Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirecek. Brezilyalı futbol adamının, sarı-lacivertli ekibin başına geçmek için en önemli adaylardan biri olduğu belirtildi. Görüşmenin sonucuna göre Alex’in teknik direktörlük koltuğuna oturma ihtimali oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

ALEX FENERBAHÇE'DE REKORLAR KIRDI!

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Alex de Souza, 344 maçta 172 gol ve 150 asistlik muazzam bir performans sergileyerek taraftarların kalbinde taht kurmuştu.

’de 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan Brezilyalı efsane, 2 kez gol kralı, 4 kez de asist kralı olmuştu. Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı oyuncularından biri olan Alex, saha içindeki liderliği ve karakteriyle de camianın unutulmazları arasında en üstlerden yerini almayı başardı.

TÜRKİYE'YE DÖNMESİ AN MESELESİ!

Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Brezilya’da Sao Paulo U20 takımıyla başladı. Ardından Avai FC ve Antalyaspor’da görev yaptı. 2024’te Antalyaspor’un başında geçirdiği sürede takımı 15. sıraya taşıyan Alex, şu anda Brezilya Serie B ekiplerinden Operário Ferroviário’yu çalıştırıyor.

Fenerbahçe’yi ve Türk futbolunu yakından tanıyan Alex’in, sarı-lacivertli camiaya geri dönüşü ise an meselesi. Özellikle Alex'in ailesinin de İstanbul'da yaşama isteği, transferde etkili olan konuların başında geliyor.

