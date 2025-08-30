Fenerbahçe Alex ile anlaşmaya yakın! Efsane takıma geri dönüyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden aldığı başarısız sonuçlar sonrasında, büyük umutlarla gelen Jose Mourinho ile yollarını ayırma kararı aldı. Yeni teknik direktör arayışına giren sarı lacivertli ekibin en önemli adayının ise kulübün efsane ismi Alex De Souza olduğu öğrenildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ALEX

Tgrthaber.com’un yönetime yakın kaynaklardan öğrendiği bilgilere göre, Fenerbahçe bu hafta içinde Alex de Souza ile bir görüşme gerçekleştirecek. Brezilyalı futbol adamının, sarı-lacivertli ekibin başına geçmek için en önemli adaylardan biri olduğu belirtildi. Görüşmenin sonucuna göre Alex’in teknik direktörlük koltuğuna oturma ihtimali oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

ALEX FENERBAHÇE'DE REKORLAR KIRDI!

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla unutulmaz başarılara imza atan Alex de Souza, 344 maçta 172 gol ve 150 asistlik muazzam bir performans sergileyerek taraftarların kalbinde taht kurmuştu.

Süper Lig’de 3 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanan Brezilyalı efsane, 2 kez gol kralı, 4 kez de asist kralı olmuştu. Fenerbahçe tarihinin en sevilen yabancı oyuncularından biri olan Alex, saha içindeki liderliği ve karakteriyle de camianın unutulmazları arasında en üstlerden yerini almayı başardı.

TÜRKİYE'YE DÖNMESİ AN MESELESİ!

Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Brezilya’da Sao Paulo U20 takımıyla başladı. Ardından Avai FC ve Antalyaspor’da görev yaptı. 2024’te Antalyaspor’un başında geçirdiği sürede takımı 15. sıraya taşıyan Alex, şu anda Brezilya Serie B ekiplerinden Operário Ferroviário’yu çalıştırıyor.

Fenerbahçe’yi ve Türk futbolunu yakından tanıyan Alex’in, sarı-lacivertli camiaya geri dönüşü ise an meselesi. Özellikle Alex'in ailesinin de İstanbul'da yaşama isteği, transferde etkili olan konuların başında geliyor.