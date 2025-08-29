Jose Mourinho neden kovuldu? Fenerbahçe yollarını ayırdığını açıkladı

Fenerbahçe geçtiğimiz sene Portekizli dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma yapmıştı. 2 yıllık sözleşme yapan sarı-lacivertliler bugün Morinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi açıklama yaptı. Resmi açıklamanın ardından taraftarlar tarafından Jose Mourinho neden kovuldu sorusu araştırılmaya başlandı.

JOSE MORUİNHO NEDEN KOVULDU?

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada ""Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Moruinho ile neden yolların ayrıldığında dair ise resmi bir açıklama yapılmadı. Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonucun ardından yönetimin bu kararı aldığı iddia ediliyor.

JOSE MOURİNHO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Jose Moruinho teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica'da başladı. Burada bir süre takımı yönettikten sonra günümüzde Portekiz 2. Ligi'nde mücadele eden Leiria'nın başına geçti.

Leiria'da gösterdiği başarının ardından Moruinho Porto'nun liderliğini üstlendi. Porto'da UEFA Kupası kazanmayı başaran teknik adam sırayla Chelsea, Inter, Real Madrid, tekrar Chelsea, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev aldı. Son olarak ise 1 Temmuz 2024 tarihinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevine getirildi.