Yakın arkadaşlar Binnur Kaya ve Devin Özgür Çınar, On Bin Adım dizisinde buluştu

Senaryosunu daha önce, İkinci Bahar, Avrupa Yakası, Türk Malı, Galip Derviş ve Kalbimdeki Deniz gibi dizilerde rol alan oyuncu Devin Özgür Çınar'ın yazdığı On Bin Adım dizisinin 3. sezon çekimleri başladı.

ON BİN ADIM'IN ÜÇÜNCÜ SEZONU BAŞLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fenomen dizi On Bin Adım’ın 3. Sezon çekimleri iki başarılı kadını buluşturdu. Dizinin aynı zamanda yazarı olan Devin Özgür Çınar başrolü yakın dostu, değerli oyuncu Binnur Kaya’yla başrolü paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Duygu Güzelmeriç’in oturduğu dizinin çekimleri başladı

BİNNUR KAYA VE DEVİN ÖZGÜR ÇINAR BAŞROLDE

Binnur Kaya ile Devin Özgür Çınar “On Bin Adım”da abla ve kardeşi oynuyor. Diziye ünlü aktörler Gürgen Öz, Serhat Tutumluer, Erdem Şenocak ve Serhat Özcan konuk oyuncu güç katıyor.