Madde bağımlısına akraba dayağı: Eşyaları sokağa attı, evi yakmaya çalıştı, polis akrabasının elinden zor kurtardı

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Okan A., bir süre önce Diyarbakır'dan geldi. Birlikte yaşadığı evdeki anne ve babasını dışarı çıkaran şahıs, balkondaki eşyaları yakarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Balkondaki yangın kendiliğinden söndüğü görülürken, gelen polis ekipleri kapıyı kilitleyip evden dışarı çıkmayan Okan A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yapılan çağrılara yaklaşık 1 saat boyunca direnen Okan A. evdeki eşyaları balkondan sokağa atmaya başlayınca ekipler apartmana girdi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

"ONU BANA GETİRİN"

Polis ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan Okan A. akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabilirken, ekiplerin zor zapt ettiği akrabalarından biri, "Buraya gel. Onu bana getirin" diyerek tekrar saldırmaya çalıştı. Ekip otosuyla polis merkezine götürülen Okan A.'nın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ve evdeki eşyaları satıp ailesini mağdur ettiği öğrenildi.