Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Madde bağımlısına akraba dayağı: Eşyaları sokağa attı, evi yakmaya çalıştı, polis akrabasının elinden zor kurtardı

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir vatandaş hem ailesine hem de polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaşlı anne ve babasını evden çıkarıp, balkonu ateşe vermeye çalışan şahıs, ardından eşyaları sokağa attı. Polis ekiplerinin evden çıkardığı şahsa akrabaları tekme ve yumruklarla saldırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 15:25

Antalya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Okan A., bir süre önce Diyarbakır'dan geldi. Birlikte yaşadığı evdeki anne ve babasını dışarı çıkaran şahıs, balkondaki eşyaları yakarken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Madde bağımlısına akraba dayağı: Eşyaları sokağa attı, evi yakmaya çalıştı, polis akrabasının elinden zor kurtardı

EŞYALARI SOKAĞA ATTI

Balkondaki kendiliğinden söndüğü görülürken, gelen ekipleri kapıyı kilitleyip evden dışarı çıkmayan Okan A.'yı ikna etmeye çalıştı. Yapılan çağrılara yaklaşık 1 saat boyunca direnen Okan A. evdeki eşyaları balkondan sokağa atmaya başlayınca ekipler apartmana girdi. Kapının açılmasıyla birlikte içeri giren polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirdi.

Madde bağımlısına akraba dayağı: Eşyaları sokağa attı, evi yakmaya çalıştı, polis akrabasının elinden zor kurtardı

"ONU BANA GETİRİN"

Polis ekipleri tarafından apartmandan çıkarılan Okan A. akrabalarının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla saldıran şahsın yakınlarını polis güçlükle ayırabilirken, ekiplerin zor zapt ettiği akrabalarından biri, "Buraya gel. Onu bana getirin" diyerek tekrar saldırmaya çalıştı. Ekip otosuyla polis merkezine götürülen Okan A.'nın daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu ve evdeki eşyaları satıp ailesini mağdur ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Madde bağımlısı adam önüne gelene saldırdı! Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanal kumar bağımlılığı beyin hastalığı: Uzmanlar aileleri uyardı!
ETİKETLER
#yangın
#saldırı
#polis
#yaşlı
#madde bağımlılığı
#Eskimiş Eşyalar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.