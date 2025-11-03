Menü Kapat
Madde bağımlısı adam önüne gelene saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Antalya Kepez'de yolda yürüyen bir şahıs sebepsiz yere vatandaşa saldırdı. Bıçaklı saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan ağır yaralı olan hayatını kaybetti. Talihsiz adamın kuzeni "Gerçekten pisi pisine, yok yere hayattan koparıldı" dedi.

03.11.2025
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 17:06

'nın Kepez ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda dün öğlen saatlerinde bir saldırı meydana geldi. Olayda park içerisindeki bankta alkol alan, kimliği belirsiz bir şahıs kaldırımda yürümekte olan vatandaşlara saldırdı. Parkta scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım'a bıçakla saldırdı. Aralarında kısa süreli boğuşma yaşanan talihsiz adam, aldığı bıçak darbeleri ile bir anda yere yığıldı. Olay üzerine çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Kimliği belirsiz şahıs olay sonrası bölgeden uzaklaşırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı ve ağır yaralı haldeki Ali Haydar Özyıldırım'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Madde bağımlısı adam önüne gelene saldırdı! Ölü ve yaralılar var

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Özyıldırım dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekipler, isminin Sedat Demirören olduğu tespit edilen şüpheli şahsı onlarca güvenlik kamerasından adım adım izini sürerek kısa sürede yakalarken, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yolda yürüyüş yaptığı sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda ki işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Ailesi talihsiz şekilde hayatını kaybeden Özyıldırım'ın kornealarını bağışlama kararı aldı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Ali Haydar Özyıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü. Cenazenin alınması sırasında Ali Haydar Özdemir'in kızı Kader'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Genç kızı yakınları teselli etti.

Madde bağımlısı adam önüne gelene saldırdı! Ölü ve yaralılar var

"YOK YERE HAYATTAN KOPARILDI"

Olayı gerçekleştirerek talihsiz adamın hayatını kaybetmesine neden olan şahsın en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Özyıldırım'ın kuzeni Mihriban Sarı, "Madde bağımlısı bir şahıs, kuzenimi bıçaklıyor. Orada kendini kaybetmiş şekilde parkta herkese bıçak sallayıp küfürler ediyormuş. Ardından kuzenimin üzerine saldırıyor ve kalbinden bıçaklıyor. Bu toplumun gerçekten kanayan bir yarası, kuzenim pisi pisine, hiç yok yere hayattan koparıldı. Çok kötü bir olay, polis ekipleri kısa sürede suçluyu yakaladı. Bu insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. Artık sokakta yürüyemiyoruz, çok endişeliyiz. Bir kişiye can olsun diye kornealarını bağışladık. Kuzenim melek gibi, kimseye zararı olmayan, herkese yardım eli uzatan, yıllarca annesine bakan, hep onunla ilgilenen bir insandı. Sessiz, sakin birisiydi. Gerçekten pisi pisine gitti" dedi.

Madde bağımlısı adam önüne gelene saldırdı! Ölü ve yaralılar var

SALDIRGANIN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişinin ölümüne neden olan Sedat Demirören'in olay sonrası kaçış anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demirören'in elinde bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü.

