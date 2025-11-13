Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

Isparta'da 'Barbie Teyze' olarak tanınan Sakine Akkul akülü aracına kavuştu. Siyah renkteki aracının pembeye boyamanın hayalini kuran Akkul, siyah rengin 'ruhuna uymadığını' söyledi. Barbie Teyze Akkul, "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 15:09

Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri sevdiği pembe rengini evinin her yerinde kullanarak bu tutkusunu yaşatıyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda hakkında yapılan haberlerle dikkat çeken Akkul, artan sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığı için akülü engelli aracı talebinde bulundu. Durumdan haberdar olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, Akkul'a hayalini kurduğu akülü aracı hediye etti.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

ARACINI PEMBEYE BOYAMAK İSTİYOR

Pembe renge olan sevgisini her fırsatta dile getiren Akkul, siyah rengin kendisine uymadığını belirterek, aracını boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularına hava atmanın hayalini kurduğunu söyledi. Ancak maddi durumunun elvermemesi nedeniyle aracını boyayamadığını dile getiren Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok daha güzel olurdu" dedi. Akkul, kendisine akülü araç hediye eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

BARBİE TEYZEDEN BAŞDEĞİRMEN'E TEŞEKKÜR

Isparta'nın Barbie'si olarak tanınan Sakine Akkul, "Ben Isparta'nın Sav kasabasının Barbie teyzesi olarak biliniyorum. Geçtiğimiz günlerde yürüyemediğim için akülü araç istemiştim. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Hanım bana bir akülü araç göndermiş. Aracım teslim edilirken kendisi aradı, konuştuk ve teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun" dedi.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

"ARABA ÇARPAR DA ÖLÜRÜM DİYE ÇOK KORKUYORUM"

Aracını çok beğendiğini ama kullanamadığını dile getiren Akkul, "Çünkü korkuyorum. Nasıl kullanılacağını tam olarak anlamadım. Yola çıkınca bir araba çarpar da ölürüm diye çok korkuyorum. Çocuklarım annesiz kalır diye endişeleniyorum, bu yüzden bazen binmesem daha iyi diyorum kendi kendime. Aslında iki kişilik bir şarjlı araç istemiştim, oğlum beni her yere götürür diye hayal etmiştim ama buna da şükür. Düşünmeleri bile yeter, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

"ARACIMLA KOMŞULARIMA HAVA ATMAK İSTİYORUM"

Aracımı pembeye boyamayı çok istediğini ama ne yazık ki boya alacak durumunun olmadığını ifade eden Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok güzel olurdu. Şimdi bu haliyle simsiyah olunca kimse bakmıyor ama pembe olsa herkes dönüp bana bakar. Güzele neden bakmasınlar ki? Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularıma hava atmak istiyorum. Herkes baksın bana isterim ama boyam olmadığı için yapamıyorum. Zaten henüz aracımla dışarı da çıkamadım. Kullanmayı gösterdiler ama tam olarak anlayamadım" ifadelerini kullandı.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

MADDİ SIKINTILAR DOLAYISIYLA BOYA ALAMIYOR

Boya alamadığım için evini de boyayamadığını dile getiren Akkul, "Duvarlarım gitgide soluyor, oysa önceden çok daha canlıydı. Yoldan geçen insanlar, taksiler bile durur, benimle fotoğraf çektirirdi. ‘Teyze, pembeyi çok mu seviyorsun?' derlerdi. Ben de ‘Çok seviyorum teyzem' derdim. Ama şimdi kimse durup uğramıyor" dedi.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor

"ÇOK SIKILDIĞIM İÇİN HERKESLE TANIŞMAKJ İSTİYORUM"

Akkul, "Ben Isparta'nın Barbie'si olarak herkesten yardım bekliyorum. Bütün Türkiye'yi çayımı, kahvemi içmeye bekliyorum. Herkesle tanışmak, sohbet etmek istiyorum. Evde çok sıkılıyorum. Dışarı çıkamıyorum, kimse de artık gelmez oldu" dedi.

Sakine Akkul, maddi imkânlarının sınırlı olduğunu belirterek, evini ve aracını hayal ettiği gibi düzenleyemediğini dile getiriyor. Sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Akkul, destek beklediğini ifade ederek, sevenlerinden yardım ve dayanışma çağrısında bulunuyor.

"Isparta'nın Barbie'si" akülü aracını boyayıp komşularına hava atmak istiyor
