Barbie'ye benzemek için 27 kez ameliyat olan fenomen ölü bulundu!

Brezilya'da 'İnsan Barbie' olarak bilinen, oyuncak bebek Barbie'ye benzemek için 27 kez ameliyat olmasıyla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Barbara Jankanvski bir apartman dairesinde ölü olarak bulundu.

31 yaşındaki fenomenin ölümü şüpheli bulundu ve soruşturma başlatıldı. Polis, Barbara'nın ölümünden önce kendini 'kamu avukatı' olarak tanıtan 51 yaşındaki bir erkekle beraber olduğunu tespit etti. Bu kişi, ifadesinde o gece yasadışı madde kullandıklarını ardından Barbara'nın uyuyakaldığını söyledi. Bir süre sonra kadının hareketsiz olduğunu, acil servisi aradığını ve kalp masajı yaptığını anlattı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Barbara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti, ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN Brasil'in haberine göre, Barbara'nın sol gözünde yara, sırtında ise izler vardı. Fenomenin yakın bir arkadaşı bu izlerin kısa bir süre düşmesinden kaynaklandığını söyledi.

Ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi ve toksikoloji raporu istendi.

BARBIE'YE BENZEMEK İÇİN 27 KEZ AMELİYAT OLMUŞTU

Jankavski "insan Barbie" olarak anılmasına neden olan 27 farklı estetik ameliyat yaptırdı. Bu operasyonların toplam maliyetinin 56 bin doları (2.7 milyon TL) aştığı belirtiliyor. Operasyonlar arasında meme ve kalça büyütme, kaş kaldırma operasyonu ve beş ayrı burun estetiği olduğu biliniyor.

İnternet fenomeni, en son 1 Ekim'de sosyal medyada paylaşım yapması ve bir daha ortalarda görünmemesi nedeniyle takipçilerini endişelendirmişti.