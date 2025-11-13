Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Samsun'da kan donduran olay! Çöp çöp bebek aradılar: Tek bir iz bile yok

Samsun'da bir kadın evde doğurduğu bebeği çöpe attı. Bebeğin cesedi çöplerde aranmasına rağmen hala bulunamazken, sözde anne tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsun'da kan donduran olay! Çöp çöp bebek aradılar: Tek bir iz bile yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 14:54

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üç çocuk annesi ve daha önce evlenip boşanan H.C. hamileliğini gizleyerek evde yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın hastaneye başvurunca saatler önce doğum yaptığı öğrenildi. Saplık personelleri durumu polise bildirince korkunç olay ortaya çıktı.

ÇÖPLERDE BEBEK ARANDI

Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesi doğrultusunda konteynerleri ile çöp istasyonunda geniş çaplı arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan H.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu ve öldüğünü fark edince poşete koyup çöpe attığını anlatan kadın, savcılıkta ise bebeğin canlı doğduğunu söyledi. 20 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C., tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

1 AY GEÇTİ AMA BEBEK BULUNAMADI

Çöpe atıldığı iddia edilen ise olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Acılı annenin gözyaşları kahretti! 7 aylık bebek beşiğinde öldü!
Bebek mevlidinde yaklaşık 100 kişi zehirlendi: Anne baba da hastanede
ETİKETLER
#çöp
#samsun
#tutuklama
#cinayet
#bebek
#doğum
#gözaltı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.