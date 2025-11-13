Samsun'da kan donduran olay! Çöp çöp bebek aradılar: Tek bir iz bile yok

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, üç çocuk annesi ve daha önce evlenip boşanan H.C. hamileliğini gizleyerek evde doğum yaptı. Doğum sonrası rahatsızlanan kadın hastaneye başvurunca saatler önce doğum yaptığı öğrenildi. Saplık personelleri durumu polise bildirince korkunç olay ortaya çıktı.

ÇÖPLERDE BEBEK ARANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesi doğrultusunda çöp konteynerleri ile çöp istasyonunda geniş çaplı arama yaptı ancak bebeğe ulaşılamadı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan H.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu ve öldüğünü fark edince poşete koyup çöpe attığını anlatan kadın, savcılıkta ise bebeğin canlı doğduğunu söyledi. 20 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.C., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

1 AY GEÇTİ AMA BEBEK BULUNAMADI

Çöpe atıldığı iddia edilen bebek ise olayın ortaya çıkmasından 30 gün geçmesine ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.