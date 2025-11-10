Menü Kapat
16°
 | Nalan Güler Güven

Acılı annenin gözyaşları kahretti! 7 aylık bebek beşiğinde öldü!

Bursa'da 7 aylık olduğu öğrenilen Eren bebek beşiğinde annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin öldüğü belirlenirken anne aldığı acı haber karşısında yıkıldı.

Bursa 'de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda 34 yaşındaki Serenay Çetin 7 aylık oğlu Eren'i yemek yedirip beşiğine yatırdı. Bir süre sonra oğlunu kontrol eden anne küçük Eren'i beşiğinde hareketsiz kaldığını fark etti.

Acılı annenin gözyaşları kahretti! 7 aylık bebek beşiğinde öldü!

YATAĞINDA HAREKETSİZ GÖRDÜ

Bebeğini hareketsiz bulan anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran bebeğe kalp masajı yaptı. Ambulansa alınan bebek İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acılı annenin gözyaşları kahretti! 7 aylık bebek beşiğinde öldü!

ANNE ACI HABERDE YIKILDI

Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne gözyaşı dökerek büyük üzüntü yaşadı. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acılı annenin gözyaşları kahretti! 7 aylık bebek beşiğinde öldü!
