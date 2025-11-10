Menü Kapat
16°
Kütahya’da korkunç olay: Yeni doğan bebeği poşetle boşluğa attılar

Kütahya'da yeni doğan bir bebek, poşete konularak apartmanın havalandırma boşluğuna atıldı. Yoğun bakıma kaldırılan bebeğin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, anne ve babası gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 03:53

'da bir binanın apartman boşluğundan bebek sesi geldiği ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Olay, Kelebek Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın havalandırma boşluğundan sesi geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

POŞETTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK!

Ekiplerin yaptığı incelemede, havalandırma boşluğunda poşet içerisine konulmuş bir bebek bulundu. İtfaiye personeli tarafından dikkatle çıkarılan erkek bebeğin yaşadığı tespit edildi.

Kütahya’da korkunç olay: Yeni doğan bebeği poşetle boşluğa attılar

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kütahya’da korkunç olay: Yeni doğan bebeği poşetle boşluğa attılar

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada bebeğin annesinin apartmanın birinci katında oturan 20 yaşındaki E.Y., babasının ise 22 yaşındaki M.G. olduğunu belirledi. Aynı evde yaşayan iki kadınla birlikte anne ve baba da gözaltına alındı.

Kütahya’da korkunç olay: Yeni doğan bebeği poşetle boşluğa attılar

HAMİLELİĞİNİ AİLESİNDEN GİZLEMİŞ!

Yapılan incelemelerde, E.Y’nin hamileliğini ailesinden gizlediği ve sabah saatlerinde banyoda yaptıktan sonra bebeği naylon torbaya sararak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı tespit edildi.

ETİKETLER
#bebek
#kütahya
#doğum
#gözaltı
#Havalandırma Boşluğu
#Çocuğun Durumu
#Yaşam
