Çanakkale'de arazide bebek cesedi bulundu

Ayvacık ilçesine bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında boş bir arazide kız bebek cesedi buldu. İlçeye bağlı İlyasfakı köyü yakınlarındaki araziye hayvan otlatmak için çıkan köylülerin Bulduğu bebeğin göbek bağının yeni kesilmiş olduğu belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından bebeğin cesedi otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için jandarma inceleme başlattı.