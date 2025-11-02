Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eğlence mekanında acı olay! Liseli genç hayatını kaybetti!

İzmir'de arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı kutlamalarına giden 16 yaşındaki Alp Sirek hayatını kaybetti. Genç öğrencinin etkinlik öncesi alkolle enerji içeceğini karıştırarak içtiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 15:23

Bornova'da meydana gelen acı olayda 16 yaşındaki lise öğrencisi Alp Sirek hayatını kaybetti. Arkadaşlarıyla birlikte kutlamalarına katılmak üzere eğlence mekanına giden gencin burada fenalaştığı öğrenildi. Sirek ve arkadaşlarının etkinlik öncesi Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içtikleri öğrenildi.

Eğlence mekanında acı olay! Liseli genç hayatını kaybetti!

MEKANDA FENALAŞTI

İddiaya göre, etkinlik öncesinde Bostanlı sahilinde bir marketten aldıkları votkayı enerji içeceğiyle karıştırarak içen grup, daha sonra etkinliğin yapılacağı mekana geçti. Saat 20.00 sıralarında mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Alp kurtarılamadı.

Eğlence mekanında acı olay! Liseli genç hayatını kaybetti!

OTOPSİ YAPILACAK

Alp Sirek'in Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu, ailesinin bilgisi dahilinde etkinliğe katıldığı öğrenildi. Olayın ardından çocuğun cenazesi, yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Eğlence mekanında acı olay! Liseli genç hayatını kaybetti!

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Alp Sirek'ten geriye ise gitar çaldığı görüntüler kaldı. Sirek'in cenazesinin, adli tıpta yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesine devam ediliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alkol kasalarından haç işareti yapan 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da intihar girişimi: Alkollü kişi evini ateşe verdi!
ETİKETLER
#otopsi
#cadılar bayramı
#Alp Sirek
#Bostanlı
#Ege Üniversitesi Hastanesi
#Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi
#İzmir Adli Tıp Kurumu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.