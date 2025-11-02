Alkol kasalarından haç işareti yapan 3 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında kent merkezinde 3 şahıs alkol kasalarından haç işareti oluşturdu. Bahse konu olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun tepki topladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek söz konusu 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 'Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem yapıldığı açıklandı.