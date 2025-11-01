Menü Kapat
Şanlıurfa’da Cadılar Bayramı tepkisi! Peygamberler Şehri’ne yakışmadı

cadılar bayrami sanliurfa

Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da kutlanan Cadılar Bayramı tepkilere neden oldu. 

cadilar bayrami sanliurfa

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar bu tür etkinliklerin şehrin kültürel yapısına yakışmadığını kaydetti.

cadilar bayrami sanliurfa

Pagan kültürüne ait olan ve dünya çapında birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı Şanlıurfa’da bu yıl ilk kez etkinliklerle kutlandı. 

cadilar bayrami sanliurfa

Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için Şanlıurfa’da bir grup genç ormanlık alanda organizasyon gerçekleştirdi. Katılımcılar renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar eğlendi. 

 

cadilar bayrami sanliurfa

Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.

