Şanlıurfa’da Cadılar Bayramı tepkisi! Peygamberler Şehri’ne yakışmadı

Peygamberler Şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da kutlanan Cadılar Bayramı tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından vatandaşlar bu tür etkinliklerin şehrin kültürel yapısına yakışmadığını kaydetti.
Pagan kültürüne ait olan ve dünya çapında birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı Şanlıurfa’da bu yıl ilk kez etkinliklerle kutlandı.
Her yıl 31 Ekim'de kutlanan Cadılar Bayramı için Şanlıurfa’da bir grup genç ormanlık alanda organizasyon gerçekleştirdi. Katılımcılar renkli kostümler, müzik ve ilginç danslarla gecenin geç saatlerine kadar eğlendi.
Bazı kullanıcılar kutlamanın kentin kültürel yapısına uygun olmadığını belirterek, peygamberler şehrinde bu tür etkinliklerin düzenlenmesine tepki gösterdi.