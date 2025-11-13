Menü Kapat
14°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren gelişme! Danıştay ÖTV iadesi talebini karara bağladı

Elektrikli ve hibrit araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları, Nissan Qashqai e-Power modeli üzerinden tartışma başlattı. Araç sahipleri, sistemin tamamen elektrik motoruyla çalıştığını savunarak vergi indirimi talebiyle yargıya başvurdu. Danıştay, ÖTV iadesi talebiyle ilgili hükmünü açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
14:55
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
15:11

Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamalarıyla ilgili açılan dikkat çekici davalardan biri sonuçlandı. Qashqai e-Power modeline ilişkin vergi iadesi talebiyle açılan davada Danıştay, araç sahiplerinin beklentisinin aksine karar verdi.

Elektrikli ve sınıflandırmalarına yönelik vergi tartışmalarının odağında yer alan davada, e-Power teknolojisine sahip Qashqai ve X-Trail modellerinin nasıl vergilendirileceği gündeme gelmişti.

Elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren gelişme! Danıştay ÖTV iadesi talebini karara bağladı

YÜZDE 80 YERİNE YÜZDE 10 ÖTV TALEP EDİLMİŞTİ

Araç sahipleri, söz konusu modellerde yer alan içten yanmalı motorun sadece jeneratör görevi gördüğünü, aracın hareketinin tamamen elektrik motoru tarafından sağlandığını belirterek düşük vergi oranı talep etmişti.

Sahipler, elektrikli tahrik sistemine sahip olan modelin, teknik olarak elektrikli otomobil sayılması gerektiğini savundu. Bu kapsamda yüzde 80 yerine yüzde 10 oranı uygulanması gerektiği ileri sürüldü. Ruhsatlarda da araçların "elektrikli" olarak yer alması, kullanıcıların argümanlarını güçlendiren unsurlardan biriydi.

Elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren gelişme! Danıştay ÖTV iadesi talebini karara bağladı

DANIŞTAY'A GÖRE "VERGİDE HATA YOK"

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, dosyayı inceleyerek farklı bir değerlendirmede bulundu. Araçların teknik yapısına ilişkin tartışmanın hukuki yorum gerektirdiğini, ÖTV tahsilatının Vergi Usul Kanunu'nun 213 sayılı maddesi kapsamında "açık bir vergi hatası" sayılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren gelişme! Danıştay ÖTV iadesi talebini karara bağladı

ÖTV iadesi talebinin söz konusu kanun kapsamındaki vergi hatalarının düzeltilmesi hükümleri kapsamında incelenemeyeceğine hükmedildi.

Danıştay'ın kararı, ülkemizde elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin vergi iadesi taleplerine yönelik yargısal yaklaşımı da netleştirmiş oldu. Bundan sonraki süreçte benzer teknolojilere sahip araçlar için açılacak davalarda bu kararın emsal teşkil etmesi bekleniyor.

