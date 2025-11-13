Elektrikli otomobil sahiplerini ilgilendiren gelişme! Danıştay ÖTV iadesi talebini karara bağladı

Türkiye'de elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulamalarıyla ilgili açılan dikkat çekici davalardan biri sonuçlandı. Nissan Qashqai e-Power modeline ilişkin vergi iadesi talebiyle açılan davada Danıştay, araç sahiplerinin beklentisinin aksine karar verdi.

Elektrikli ve hibrit araç sınıflandırmalarına yönelik vergi tartışmalarının odağında yer alan davada, e-Power teknolojisine sahip Qashqai ve X-Trail modellerinin nasıl vergilendirileceği gündeme gelmişti.

YÜZDE 80 YERİNE YÜZDE 10 ÖTV TALEP EDİLMİŞTİ

Araç sahipleri, söz konusu modellerde yer alan içten yanmalı motorun sadece jeneratör görevi gördüğünü, aracın hareketinin tamamen elektrik motoru tarafından sağlandığını belirterek düşük vergi oranı talep etmişti.

Sahipler, elektrikli tahrik sistemine sahip olan modelin, teknik olarak elektrikli otomobil sayılması gerektiğini savundu. Bu kapsamda yüzde 80 yerine yüzde 10 ÖTV oranı uygulanması gerektiği ileri sürüldü. Ruhsatlarda da araçların "elektrikli" olarak yer alması, kullanıcıların argümanlarını güçlendiren unsurlardan biriydi.

DANIŞTAY'A GÖRE "VERGİDE HATA YOK"

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, dosyayı inceleyerek farklı bir değerlendirmede bulundu. Araçların teknik yapısına ilişkin tartışmanın hukuki yorum gerektirdiğini, ÖTV tahsilatının Vergi Usul Kanunu'nun 213 sayılı maddesi kapsamında "açık bir vergi hatası" sayılmasının mümkün olmadığını belirtti.

ÖTV iadesi talebinin söz konusu kanun kapsamındaki vergi hatalarının düzeltilmesi hükümleri kapsamında incelenemeyeceğine hükmedildi.

Danıştay'ın kararı, ülkemizde elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin vergi iadesi taleplerine yönelik yargısal yaklaşımı da netleştirmiş oldu. Bundan sonraki süreçte benzer teknolojilere sahip araçlar için açılacak davalarda bu kararın emsal teşkil etmesi bekleniyor.