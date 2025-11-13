En ucuz otomatik vitesli arabalar belli oldu! Meğer otomatik vites otomobil almak çok zor değilmiş

Kategoriler
Otomatik vitesli arabalar tarihinin en popüler günlerini yaşıyor. Zira gelen veriler satılan her yüz araçtan 95’inin otomatik vites olduğunu gösteriyor. Hem kullanırken hem de satışta sahibinin yüzünü güldüren otomatik vites otomobiller ikinci el piyasasında da oldukça rağbet görüyor. Peki, en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte milyonlarca model model, marka marka en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesi…
Araba kullanmayı kolaylaştıran otomatik vites otomobiller, sürücü üzerindeki sorumluluğu azaltıyor. Böylelikle kat edilen her mesafe bir keyif haline gelebiliyor. Her geçen gün daha da fazla rağbet gören otomatik vitesli arabaların ikinci el satışlarının da manuel araçlara göre daha hızlı olduğu biliniyor. Yılbaşı yaklaşırken piyasalardaki hareketlilikten faydalanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ise en ucuz otomatik vitesli otomobiller yer alıyor.
En ucuz otomatik vitesli otomobiller listesinin ilk sıralarında tahmin edilebileceği gibi otomotiv devi BMW, Mercedes ve Audi bulunuyor. Alman devlerinin hemen ardından ise İtalyanların efsane markası Alfa Romeo geliyor. En ucuz otomatik vitesli arabalar listesinde aynı zamanda Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Toyota, Peugeut ve Renault gibi markaların farklı modelleri de yer alıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesinin detayları…
Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira
MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira
Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira
Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira
Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin lira
Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira
Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira
Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira
Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira
Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira
BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira
Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira
Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira
Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira