Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

En ucuz otomatik vitesli arabalar belli oldu! Meğer otomatik vites otomobil almak çok zor değilmiş

Kasım 13, 2025 11:58
1
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Otomatik vitesli arabalar tarihinin en popüler günlerini yaşıyor. Zira gelen veriler satılan her yüz araçtan 95’inin otomatik vites olduğunu gösteriyor. Hem kullanırken hem de satışta sahibinin yüzünü güldüren otomatik vites otomobiller ikinci el piyasasında da oldukça rağbet görüyor. Peki, en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte milyonlarca model model, marka marka en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesi…

2
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Araba kullanmayı kolaylaştıran otomatik vites otomobiller, sürücü üzerindeki sorumluluğu azaltıyor. Böylelikle kat edilen her mesafe bir keyif haline gelebiliyor. Her geçen gün daha da fazla rağbet gören otomatik vitesli arabaların ikinci el satışlarının da manuel araçlara göre daha hızlı olduğu biliniyor. Yılbaşı yaklaşırken piyasalardaki hareketlilikten faydalanmak isteyenlerin en çok merak ettiği konular arasında ise en ucuz otomatik vitesli otomobiller yer alıyor.

3
en ucuz otomatik vitesli arabalar

En ucuz otomatik vitesli otomobiller listesinin ilk sıralarında tahmin edilebileceği gibi otomotiv devi BMW, Mercedes ve Audi bulunuyor. Alman devlerinin hemen ardından ise İtalyanların efsane markası Alfa Romeo geliyor. En ucuz otomatik vitesli arabalar listesinde aynı zamanda Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Toyota, Peugeut ve Renault gibi markaların farklı modelleri de yer alıyor. İşte en ucuz otomatik vitesli otomobiller listesinin detayları…

4
en ucuz otomatik vitesli arabalar

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER LİSTESİ

  • BMW 120 3 milyon 413 bin 900 lira

5
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Mercedes A200 AMG 3 milyon 170 bin lira

6
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3 milyon 63 bin 320 lira

7
en ucuz otomatik vitesli arabalar

MG Yeni HS 2 milyon 380 bin lira

8
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Cupra Formentor 2 milyon 571 bin lira

9
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 2 milyon 273 bin 468 lira

10
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira

11
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG 2 milyon 130 bin lira

12
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira

13
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

14
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira

15
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira

16
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira

17
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira

18
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

19
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira

20
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira

21
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira

22
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira

23
en ucuz otomatik vitesli arabalar

BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira

24
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira

25
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira

26
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

27
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira

28
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira

29
en ucuz otomatik vitesli arabalar

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira

30
en ucuz otomatik vitesli arabalar

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.