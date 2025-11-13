Doluluk oranları görünecek: Elektrikli araç sahipleri büyük dertten kurtulacak

GERÇEK ZAMANLI ŞARJ BİLGİSİ HERKESİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Artık kullanıcılar yalnızca istasyonun yerini değil, o anda kaç şarj noktasının kullanılabilir olduğunu da görebiliyor. Google Haritalar’daki bu veriler, Tesla araç sahiplerinin uzun süredir araç içi navigasyon ya da Tesla uygulaması üzerinden ulaşabildiği bilgilerle birebir aynı. Üstelik bu kez Tesla sahibi olmanız gerekmiyor veriler tüm sürücülere açık hale geldi.