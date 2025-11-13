Doluluk oranları görünecek: Elektrikli araç sahipleri büyük dertten kurtulacak

Kategoriler
Kullanıcılar artık Tesla şarj istasyonlarının anlık doluluk oranını doğrudan Google Haritalar üzerinden görebilecek.
Tesla’nın dünya genelinde en yaygın ve güvenilir hızlı şarj ağı olan Supercharger istasyonları artık Google Haritalar üzerinden de takip edilebiliyor. Yeni özellik sayesinde sürücüler, hangi şarj noktalarının boş olduğunu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor.
Artık kullanıcılar yalnızca istasyonun yerini değil, o anda kaç şarj noktasının kullanılabilir olduğunu da görebiliyor. Google Haritalar’daki bu veriler, Tesla araç sahiplerinin uzun süredir araç içi navigasyon ya da Tesla uygulaması üzerinden ulaşabildiği bilgilerle birebir aynı. Üstelik bu kez Tesla sahibi olmanız gerekmiyor veriler tüm sürücülere açık hale geldi.
Bu yenilik, Tesla’nın uzun süredir kapalı tuttuğu şarj ekosistemini dışa açma adımlarının son halkası olarak görülüyor. Şirket daha önce, Magic Dock sistemi ve NACS entegrasyonu sayesinde Tesla dışı elektrikli araçların da Supercharger ağını kullanabilmesini sağlamıştı.
Google Haritalar entegrasyonu, özellikle Tesla dışı elektrikli araç sahipleri için ciddi bir kolaylık sunacak. Daha önce birçok sürücü, dolu veya arızalı istasyonlarla karşılaşmaktan şikâyetçiydi.