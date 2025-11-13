Menü Kapat
14°
 Bengü Sarıkuş

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, aylık ekonomi raporunu yayımladı. Açıklanan rapora göre Almanya'da hükümet, büyümekte zorlanan ekonomide yılın son çeyreğinde de güçlü bir toparlanma beklemiyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı. Raporda, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarında sınırlı da olsa olumlu ivme gözlendiği ancak artan engellerinin ihracatı olumsuz etkileyerek büyümeyi yavaşlattığı belirtildi.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Hizmet sektörünün muhtemelen ekonomik büyümeye hafif bir katkı sağladığı aktarılan raporda, sanayi ve inşaat sektörlerindeki katma değerin ise düşüş eğilimini sürdürdüğü ifade edildi.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Tüketici harcamalarında yıl sonuna doğru belirgin bir durgunluk yaşandığı vurgulanan raporda, güvenliği, enflasyon endişeleri ve jeopolitik belirsizliklerin tüketici davranışlarını olumsuz etkilediği bildirildi. Raporda, "Özel tüketimdeki dönüşüm büyük ölçüde iş gücü piyasasındaki iyileşmeye bağlı olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

KIRILGANLIK DEVAM EDİYOR

Bakanlığın raporunda, mevcut öncü göstergelerin jeopolitik gerilimler ve ara mal tedarikindeki belirsizlikler nedeniyle karışık bir tablo çizdiği belirtilerek, “Genel olarak Almanya’daki ekonomik durum bu sonbaharda da kırılganlığını koruyor.” ifadesi kullanıldı.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

İhracatta da henüz sürdürülebilir bir toparlanma görünmediğine işaret edilen raporda, ticaret engellerinin artması ve gümrük tarifelerinin sürekli değiştirilmesi nedeniyle, ticaret politikasındaki belirsizliklerin ve talep dalgalanmalarının şirketler için hala yüksek seviyede kaldığı bildirildi.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Son zamanlarda ortaya çıkan küresel yarı iletken tedarik sıkıntısı ve Çin'in nadir toprak elementleri kısıtlamalarının Alman sanayisinin tedarik zinciri için acil bir tehdit oluşturmadığı belirtilen raporda, “Ancak bu riskler Alman sanayisinin, özellikle otomotiv sektörünün küresel tedarik zincirlerine bağımlılığını ortaya koyuyor ve mevcut jeopolitik gerilimler göz önüne alındığında söz konusu risklerin devam etmesi muhtemel." değerlendirmesine yer verildi.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

TEKNİK RESESYONDAN KURTULDU

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Ekonomi, yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde sıfır olarak açıklanan büyüme rakamıyla teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve ABD'nin yüksek gümrük vergileri, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Çin'in daha önce Almanya'dan satın aldığı birçok ürünü artık üretiyor olması ve otomotiv endüstrisinde duraklamalara yol açan "çip kıtlığı" da ekonomiyi baskılayan unsurlar arasında bulunuyor.

Alman ekonomisi resesyona girmekten kurtuldu!

Öte yandan, Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansımasının beklenenden uzun süreceği değerlendiriliyor.

Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti. Hükümet, kamu harcamalarının desteğiyle ekonominin gelecek yıl yüzde 1,3, 2027'de de yüzde 1,4 büyümeyle toparlanacağını öngörüyor.

