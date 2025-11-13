Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

Kategoriler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeri grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız son 2 maçına çıkacak. Bu mücadelelerden ilki Bulgaristan ile Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.
15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı hakemi kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel Mcfarlane yapacak. Dördüncü hakem olarak Donald Robertson'un görev alacağı mücadelenin VAR koltuğudna ise Andrew Dallas oturacak.
Nicolas Walsh orta hakem olarak kariyeri boyunca daha önce A Milli Takım'ın hiçbir karşılaşmasında görev almadı. İlk kez 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçında orta hakem oalarak görev alacak.
Nicolas Walsh orta hakem olarak Türk takımlarının da karşılaşmalarında görev almadı. VAR, çizgi hakemi ve dördüncü hakem olarak görev aldığı karşılaşmalar bulunuyor. Bu karşılaşmalar ise şöyle:
VAR Hakemi
Çizgi Hakemi
Dördüncü Hakem