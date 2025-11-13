Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile 15 Kasım 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Türkiye - Bulgaristan maçı hakemi kim olduğu açıklandı. Vatandaşlar tarafından Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar
2026 Avrupa Elemeri grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız son 2 maçına çıkacak. Bu mücadelelerden ilki Bulgaristan ile Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı hakemi kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Bulgaristan maçını İskoçya Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel Mcfarlane yapacak. Dördüncü hakem olarak Donald Robertson'un görev alacağı mücadelenin VAR koltuğudna ise Andrew Dallas oturacak.

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

NİCOLAS WALSH TÜRKİYE KARNESİ

Nicolas Walsh orta hakem olarak kariyeri boyunca daha önce A Milli Takım'ın hiçbir karşılaşmasında görev almadı. İlk kez 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçında orta hakem oalarak görev alacak.

Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

NİCOLAS WALSH YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Nicolas Walsh orta hakem olarak Türk takımlarının da karşılaşmalarında görev almadı. VAR, çizgi hakemi ve dördüncü hakem olarak görev aldığı karşılaşmalar bulunuyor. Bu karşılaşmalar ise şöyle:

VAR Hakemi

  • 03.10.2024 | Avrupa Ligi | Beşiktaş 1:3 Eintracht Frankfurt
  • 08.08.2024 | Konferans Ligi | Iberia 1999 Tbilisi 0:1 Başakşehir

Çizgi Hakemi

  • 06.11.2018 | Şampiyonlar Ligi | Schalke 04 2:0 Galatasaray

Dördüncü Hakem

  • 12.03.2020 | Avrupa Ligi | Başakşehir 1:0 FC Kopenhag
#Futbol
#fıfa dünya kupası
#avrupa elemeleri
#Türkiye Futbol Takımı
#Bulgaristan Futbol Takımı
#Nicolas Walsh
#Aktüel
