Türkiye Bulgaristan maçı hakemi kim? Nicolas Walsh Türkiye karnesi, daha önce yönettiği maçlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeri grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takımımız son 2 maçına çıkacak. Bu mücadelelerden ilki Bulgaristan ile Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı hakemi kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

FIFA tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye - Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek. Walsh'ın yardımcılıklarını ise Francis Connor ve Daniel Mcfarlane yapacak. Dördüncü hakem olarak Donald Robertson'un görev alacağı mücadelenin VAR koltuğudna ise Andrew Dallas oturacak.

NİCOLAS WALSH TÜRKİYE KARNESİ

Nicolas Walsh orta hakem olarak kariyeri boyunca daha önce A Milli Takım'ın hiçbir karşılaşmasında görev almadı. İlk kez 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçında orta hakem oalarak görev alacak.

NİCOLAS WALSH YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARININ MAÇLARI

Nicolas Walsh orta hakem olarak Türk takımlarının da karşılaşmalarında görev almadı. VAR, çizgi hakemi ve dördüncü hakem olarak görev aldığı karşılaşmalar bulunuyor. Bu karşılaşmalar ise şöyle:

VAR Hakemi

03.10.2024 | Avrupa Ligi | Beşiktaş 1:3 Eintracht Frankfurt

08.08.2024 | Konferans Ligi | Iberia 1999 Tbilisi 0:1 Başakşehir

Çizgi Hakemi

06.11.2018 | Şampiyonlar Ligi | Schalke 04 2:0 Galatasaray

Dördüncü Hakem