İstanbul'da deprem oldu! Uzman isim iki noktaya dikkat çekti: 'Dalgalarla yayılıyor'

Kandilli Rasathanesi saat 11:57'de İstanbul'un Silivri ilçesinde deprem olduğunu bildirdi. Yaşanan depremle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, akıllara olası büyük Marmara depremi geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından uzman isimler de açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, creep etkisine dikkat çekti.

İSTANBUL'UN 2 DEPREMSELLİK AVANTAJI VAR

İstanbul'un depremsellik avantajı olduğunu söyleyen Bektaş, Marmara fayının enerjisini creep etkisi ile kısmen boşalttığını belirtti. Bektaş depremsellik avantajını 2 madde ile açıkladı. Bektaş, "Marmara fayı enerjisini kısmen "creep" ile sessizce boşaltıyor. Kalan enerji düşük frekanslı, düşük ivmeli, dalgalarla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

DEPREM ENERJİSİNİ YAVAŞÇA BOŞALTIYOR"

Bektaş, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğündeki depremle 19 km derinde sürünmesine (creep) devam ediyor. Başka deyişle deprem enerjisini yavaşça boşaltıyor" dedi.