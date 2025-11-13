İstanbul'da deprem oldu! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı

Kategoriler
İstanbullular öğle saatlerinde Silivri'de meydana gelen depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu depremin Silivri açıklarında meydana geldiği bildirildi. Depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedilirken derinliğinin 19.1 kilometre olduğu açıklandı.
https://x.com/Kandilli_info/status/1988897151083028490
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 14.2 derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin 3.4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.