İstanbul deprem mi oldu son dakika? 13 Kasım AFAD, Kandilli deprem

İstanbul'da yaşayan vatandşalar 13 Kasım öğlen saatlerine doğru sarsıntı hissetti. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından İstanbul deprem mi oldu son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Silivri ilçesinin 25.99 km uzaklığında Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Saat 11.57 sıralarında yaşanan sarsıntı 14.2 km derinliğinde ve 3.4 büyüklüğünde oldu.

İSTANBUL DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 11.57 sıralarında Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem 3.4 büyüklüğünde oldu.

İSTANBUL SON DEPREMLER SON DAKİKA 13 KASIM

Türkiye geneli ve İstanbul'da yaşanan bütün depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla erişebiliyoruz. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre yaşanan son depremlerin listesi şöyle:

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremlerin listesi ise şöyle: