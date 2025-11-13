Türkiye'de birinci derece deprem bölgeleri nereler?

Kategoriler
İstanbul
Son günlerde artan depremlerin ardından vatandaşlar birinci derece deprem bölgelerini inceledi.
Adalar, Avcılar, Bakırköy, Gürpınar (Anarşa), Kavaklı, Kumburgaz, Mimarsinan, Yakuplu, Eminönü, Kadıköy, Kartal, Samandıra, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor.
İzmir
• Balıkesir
• Manisa
• Muğla
• Aydın
• Denizli
• Isparta
• Uşak
• Bursa
• Bilecik
• Yalova
• Sakarya
• Düzce
• Kocaeli
• Kırşehir
• Bolu
• Karabük
• Hatay
• Bartın
• Çankırı
• Tokat
• Amasya
• Çanakkale
• Erzincan
• Tunceli
• Bingöl
• Muş
• Osmaniye
• Kırıkkale
• Siirt