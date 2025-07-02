Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kyle Walker transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe yeni teklife cevap bekliyor

Fenerbahçe Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transfer hamlesini yaptı. Sarı-Lacivertliler sağ bek pozisyonu için yıldız isimlerin peşine düştü. Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası bir isim gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kyle Walker transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe yeni teklife cevap bekliyor
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 10:27

Jhon Duran’ı kadrosuna katarak transferde bombayı patlayan Fenerbahçe’de sağ bek arayışları sürüyor. Sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek için sürpriz isimler gündeme geliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin ilk hedeflerinden biriyse Kyle Walker oldu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun peşini bırakmıyor.

Kyle Walker transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe yeni teklife cevap bekliyor

WALKER İÇİN YENİ TEKLİF

Takvim'in haberine göre Sarı Kanarya, Walker için yıllık ücreti daha iyi olan yeni bir teklif yaptı. Transferde kulübü Manchester City ile problemin olmayacağı düşünülürken oyuncunun karar vermesi bekleniyor.

Kyle Walker transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe yeni teklife cevap bekliyor

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuya hızlı bir şekilde geri dönüş beklediğini iletti. 35 yaşındaki sağ bekin City ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu formaları tanıtıldı! Ali Koç'un konuşması damga vurdu
Jhon Duran sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe dünya yıldızını istiyor, Mourinho onayladı
ETİKETLER
#manchester city
#manchester city
#transfer
#transfer
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#çözün
#Fenerbahçe
#telefon
#Ülkeler Birliği
#Dünya Bankası
#sağ bek
#Dünya Bankası
#sağ bek
#osayi-samuel
#Kyle Walker
#Kyle Walker
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.