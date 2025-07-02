Kyle Walker transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe yeni teklife cevap bekliyor

Fenerbahçe Jhon Duran'ı kadrosuna katarak ilk transfer hamlesini yaptı. Sarı-Lacivertliler sağ bek pozisyonu için yıldız isimlerin peşine düştü. Bright Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası bir isim gündeme geldi.

Jhon Duran’ı kadrosuna katarak transferde bombayı patlayan Fenerbahçe’de sağ bek arayışları sürüyor. Sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel'in ayrılığı sonrası sağ bek için sürpriz isimler gündeme geliyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin ilk hedeflerinden biriyse Kyle Walker oldu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun peşini bırakmıyor.

WALKER İÇİN YENİ TEKLİF

Takvim'in haberine göre Sarı Kanarya, Walker için yıllık ücreti daha iyi olan yeni bir teklif yaptı. Transferde kulübü Manchester City ile problemin olmayacağı düşünülürken oyuncunun karar vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuya hızlı bir şekilde geri dönüş beklediğini iletti. 35 yaşındaki sağ bekin City ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

