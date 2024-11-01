Kyokushin Karate Milli Takımı'ndan gurur tablosu! Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

01 Kasım 2024 21:33 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 21:50

Polonya’nın Wroclaw şehrinde yapılan Kyokushin Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Kyokushin Karate Milli Takımı, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya ve 3 kupa kazanarak büyük bir başarıya ulaşarak yurda döndü.

Polonya'da gerçekleşen Kyokushin Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Milli takımından büyük başarı. Türkiye Kyokushin Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndan 3 madalya ile yurda dönüş yaptı. Turnuvada Feyza Nur Utlu, U21 kategorisi +65 kg’da gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. Edanur Kışlak, U21 60 kg kategorisinde ve Engin Uğur ise U21 65 kg kategorisinde bronz madalya alarak kürsüye çıkmayı başardı. "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Türkiye Karate Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan bu başarı hakkında "Dereceye girmiş ve orada mücadele etmiş tüm sporcuları tebrik ederim. Kyokushin sporunu daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu. İlgili Haberler Ergin Ataman, Panathinaikos'tan özel izin aldı! Beşiktaş kulübü taraftarına çağrıda bulundu! Futsal A Milli Takımının aday kadrosu açıklandı!